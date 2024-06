Edad de Laura Bozzo: la presentadora impactó por su físico: “sacaron lo peor de mí”

Esta semana, la presentadora peruana Laura Bozzo generó gran revuelo en las redes sociales tras su participación en MasterChef Celebrity México, reality al que renunció de manera sorpresiva.

Laura Bozzo. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Laura Bozzo y por qué renunció a ‘MasterChef México’?

Aunque Laura Bozzo fue una de las participantes más destacas del concurso de cocina, en el episodio 13 fue designada como capitana del equipo azul. Tenían que preparar una parrilla argentina, pero la tensión los invadió, al punto que la ‘Abogada de los pobres’, como es conocida, sufrió una quemadura en una de sus manos, impidiendo que se desempeñara de la mejor manera. Debido a eso, perdieron la prueba y fueron directo a eliminación.

Antes de iniciar, la presentadora pidió la palabra para anunciar su renuncia. “Estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente, no puedo tolerar más esta situación de dolor, energías negativas y frustración constante. Primero quiero darle las gracias a mis chefs, los llevaré en el corazón toda la vida. Se va uno de los demonios. No puedo más... He aprendido mucho de la maldad de los seres humanos en este programa, no se puede ser tan hipócritas. Yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, dijo.

La peruana aseguró que prefiere su salud, antes que cualquier otra cosa. “En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar MasterChef Celebrity. Primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso, la energía negativa de los hielitos hipócritas”.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo en la cara?

Si bien su paso por el reality de cocina fue breve, lo que más ha llamado la atención es su notable cambio físico. Las opiniones sobre el nuevo aspecto de Laura Bozzo están divididas, pues su rostro luce completamente diferente a como muchos estaban acostumbrados a verlo; se le ven unas pronunciadas arrugas, que antes, ni en fotos ni en televisión se le habían notado tanto como ahora.

“¿Y cómo por qué se ve así de mal?”, “Primera vez sin filtro ni luces de TV”, “es un filtro seguramente”, “increíble como se ve”, “no es la misma de siempre”, son algunos de los comentarios que han hecho los usuarios.

Hay que resaltar que la presentadora dijo que en su paso por el reality culinario sacaron lo peor de ella. “Yo considero que fui honesta conmigo y me siento muy orgullosa de la decisión que tomé y creo que uno tiene que ser así. Sacaron lo peor de mí, mucha gente en MasterChef”.

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

La presentadora conocida como ‘Señorita Laura’ nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú. Actualmente tiene 72 años y en sus redes sociales no ha dudado en presumir fotos y videos suyos en los que sus seguidores la elogiaban por su belleza, razón por la que muchos quedaron sorprendidos con su nueva apariencia, pues dicen que parece otra persona.