Dramático relato de Lorelei Tarón, esposa de Falcao, sobre intoxicación familiar

Este fin de semana Falcao no pudo jugar el partido de fútbol que su equipo Millonarios tenía frente a Alianza en Valledupar. El jugador samario usó las redes sociales para explicar que se debía a una emergencia que se había presentado en su casa que había derivado en la hospitalización de su esposa Lorelei Tarón, sus cinco hijos y sus suegros. “El día de ayer en mi familia sufrimos un suceso inesperado por el cual mi esposa, mis suegros y mis 5 hijos estuvieron hospitalizados. Por esta situación no me es posible acompañar al equipo al partido qué hemos de enfrentar en la ciudad de Valledupar”, mencionó el futbolista.

Ya Lorelei Tarón había publicado en una de sus historias una imagen junto a una de sus niñas con mascarilla de oxígeno desde la Clínica Marly de Chía donde fueron ingresados de urgencias, tras intoxicarse con monóxido de carbono que se esparció por la casa del deportista a causa de una fuga de gas que hubo en la calefacción de la piscina.

Fuera de peligro fue la misma Lorelei la que dio el dramático relato que afortunadamente terminó sin gravedad, pero que hubiera podido convertirse en una tragedia, si por ejemplo, como ella misma lo indicó, eso hubiera sucedido de noche.

La argentina comenzó revelando que prendieron el calentador de la casa, donde viven ella y sus cinco hijos Dominique de 11 años; Desirée de 8, Annete de 6; Jedidiah de 3, y Heaven que acaba de cumplir un año. “Prendimos un calefón que no tenia vía de escape y el monóxido de carbono nos intoxicó a todos. Pasaron muchas horas desde que lo prendimos y pensamos que el olor era normal”, dijo la cantante que en ese momento indicó que estaba ejercitándose, también dejó al descubierto que sus padres pasan una temporada con ellos.

Con esta imagen Lorelei confirmó que fue a urgencias médicas después de un susto Fotografía por: Instagram captura VEA

“El olor era insoportable”, Lorelei Taron

“Yo estaba haciendo ejercicio con Jedi (su único hijo varón) y mi papá en la parte de abajo (donde esta el calefón y la vía de escape) pasaba el tiempo y yo estaba súper mareada pero pensé que era la altura”, mencionó refiriéndose a que son 2.600 metros los que tiene Bogotá.

“Jedi subió con mi papá a la parte de arriba que estaban las niñas con mi mamá. Cuando subo 10 minutos después que Jedi, él viene llorando que se siente mal y que quiere vomitar, lo alzo y me siento en el cuarto de las niñas. Jedi se duerme lo cual me pareció súper raro y yo empecé a sentir sueño y me dormí”, siguió narrando en su cuenta de IG la cantante de 36 años.

“De repente subió un olor demasiado fuerte y la señora que nos ayuda en la casa empezó a gritar que nos salgamos rápido afuera, salimos porque el olor era insoportable. Annette llorando que se sentía mal, Jedi dormido yo veía el mundo al revés”, mencionó la esposa del jugador que luego salió junto a su familia hacia el hospital. “Mi papá Jedi, Annette y yo que teníamos los síntomas más fuertes, pero al rato llegaron mi mamá, Domi, Heaven y Desi porque empezaron con síntomas como vómito y mucho dolor de cabeza”.

Fue el padre de Lorelei quien se percató de lo que estaba ocurriendo y apagó el calentador.

“Gracias a Dios no pasó nada grave y menos mal no fue de noche porque ahí si iba a ser otra historia. Dios nos ha guardado y damos gracias a Él por protegernos”, mencionó y luego agradeció al personal de la clínica de Chía donde fueron atendidos.

Recordemos que Falcao y su familia están viviendo en Chía desde que arribaron al país hace menos de un mes.

