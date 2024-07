Don Omar rompió el silencio sobre su cáncer: “a lo mejor no regrese” ¿Se retira?

El 17 de junio, el cantante Don Omar anunció que tenía cáncer. La noticia la dio a conocer por medio de sus redes sociales, mostrando una foto en una clínica, acompañado del siguiente mensaje: “hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”.

Al día siguiente posteó una nueva imagen contando que había sido operado y que, afortunadamente, ya no tenía cáncer. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, se lee.

El cantante, Don Omar, sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio de que padecía cáncer; sin embargo, no dio detalles de lo que sucedió. Fotografía por: Redes Sociales

Esto dijo Don Omar del cáncer que enfrentó

Algunos de sus seguidores quedaron un poco confundidos, pues no entendían que, de un momento a otro, el artista ya estuviera sano. Después de un mes, el puertorriqueño se refirió por primera vez a este impase de salud. A través de una entrevista para El show de Piolín, el cantante afirmó:

“Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”, aseguró.

De igual manera, el intérprete de éxitos como Danza Kuduro, Dile y Ayer la vi, reconoció que su enfermedad fue detectada a tiempo y, afortunadamente, contó con los recursos necesario para realizarse de manera pronto el tratamiento médico adecuado.

“Pasé de todo, hermano… De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía… Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea’”, contó el artista, quien, además, reconoció que, una vez se enteró, prefirió mantener en secreto su enfermedad y lidiar con esa situación. No obstante, reconoce que sintió mucho miedo, pues, estaba realizando su gira.

“Nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo. Creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación y yo no quería hablar con nadie yo tenía mucho miedo estaba en medio de la gira, y la gira era todo un éxito yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera”.

Las enseñanzas de Don Omar con su cáncer

Este difícil proceso le dejó grandes enseñanzas al boricua, quien sacó lo positivo, afirmando que, su forma de pensar cambió desde que sintió que podría perder la vida a causa de la enfermedad. Por eso, ahora disfruta más cada momento.

“Yo hoy veo la vida completamente distinta, yo veo la vida como como algo que es muy pasajero, algo que es muy sensible, muy frágil… Ya no salgo de la casa teniendo claro que voy a regresar, ahora salgo de la casa teniendo claro que a lo mejor no regreso. La vida es un momento fugaz. Y yo creo que esa es la lección más grande, en todo momento ser agradecido. Todo ha sido un gran plan, yo creo que todo ha sido un mostrar de lo que puede hacer Dios en la vida”, puntualizó.

En las declaraciones del artista no menciona si se retirará o no de los escenarios, de hecho, está más motivado para continuar conquistando a su público con sus canciones.