Don Jediondo se enfermó mientras grababa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Tras el final de Yo me llamo, programa de imitación del Canal Caracol, comenzó, en la noche del 12 de diciembre, el programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas. El formato, que tiene en su elenco a Laura Tobón, Suso, Don Jediondo, Carolina Cruz, Laura Acuña, Jhovanoty, Boyacoman, Amanda Dudamel, Juan Diego Vanegas, Piroberta, Jeringa y Jessica Cediel, hizo reír a los televidentes desde su primer capítulo y el estreno se convirtió en tendencia en redes sociales.

A pesar de todo lo positivo, no todo fueron risas, pues el comediante Don jediondo enfermó durante la travesía. Pedro González, nombre de pila del humorista, reveló que en uno de los viajes que tuvo con Carolina Cruz, su compañera en el programa tuvo náuseas, y pasó un día sintiéndose muy mal.

¿Qué le pasó a Don Jediondo grabando ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’?

“Anduvimos por tierra, o sea en carro, como unas tres horas; después dos horas en el mar, por supuesto, cuando llegamos al sitio de las mantarrayas yo ya estaba devolviendo atenciones, llamando a Hugo (vomitando). A la una de la tarde yo no sabía quién era; pálido, ojeroso, dañado y sin ilusiones. Me vine a recuperar como a las cuatro de la tarde. Por supuesto, no pude hacer la nota, le tocó asumir la responsabilidad a la señorita Carolina Cruz”, manifestó el boyacense en una entrevista concedida a Pulzo.

En este capítulo, la pareja, que estuvo en Bali, hizo yoga, pero mientras Carolina estaba muy concentrada en la clase, Don Jediondo no paraba de hacerla reír. Luego, la modelo y el comediante tomaron un baño de flores, donde también aprovecharon para tener una larga charla y muchas risas.

En medio del baño, la presentadora vallecaucana no paró de reír mientras Don Jediondo le ‘limpiaba’ las ‘malas energías’ y le hacía chistes sobre Lincoln Palomeque, su expareja, y Jamil Farah, su amor actual.