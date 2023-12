Diva Jessurum alertó sobre misterioso hecho que la tiene en pánico ¿Qué le pasó?

Diva Jessurum es una de las periodistas más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a su participación en la dirección y conducción de diversos programas e informativos, como Noticias Caracol, Los Informantes y Se dice de mí. Sin embargo, este 13 de diciembre se convirtió en tema de conversación por un tema ajeno a su profesión.

Diva Jessurum expuso ante sus millones de seguidores una situación que, según dijo, la hizo sentir en alto riesgo. Fotografía por: Archivo

¿Qué pasó con Diva Jessurum?

Según contó la periodista de 48 años, se movilizaba por su natal Barranquilla a bordo de su vehículo, cuando comenzó a sospechar que otro carro la seguía. Alertada, empezó a desviarse por varias calles para confirmar si estaba en peligro o tan solo era una falsa alarma.

“Ser mujer en Barranquilla, y en general en Colombia, está siendo cada vez más difícil. Es triste el descuido en el que estamos. Hoy estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones y no es justo que no nos podamos movilizar con tranquilidad en nuestra ciudad”, comentó a través de una publicación en redes sociales.

Finalmente, Diva Jessurum entró a un edificio desconocido para distraer a los supuestos delincuentes, quienes no tuvieron más remedio que continuar con su camino.

“Aquí estamos viviendo una alarmante crisis delincuencial que no se registra en los noticiero (...) Esto lo hago para que anden con cuidado. Eran las nueve de la noche cuando me pasó este caso. Es realmente necesario que el primer mandatario del país tenga mano dura contra los violentos y se les ataque de verdad”, concluyó.

El robo más reciente que sufrió Diva Jessurum

De acuerdo con lo expuesto por la barranquillera, quien ha sido víctima de la delincuencia en múltiples ocasiones, el hecho ocurrió en julio de 2023 tras realizar algunas compras por internet.

“Paso por aquí para contarles eso que ocurre cuando uno compra por Internet. Resulta que incluye los datos en la compra, entonces los delincuentes, los amigos de lo ajeno, entran, se roban esos datos y terminan robando”, explicó en aquella ocasión.

Diva Jessurum detalló que los delincuentes cibernéticos aprovecharon el acceso a su cuenta bancaria para hacer compras en aplicaciones de comida, así como en la página web de una famosa tienda de tecnología, donde adquirieron una costosa consola de videojuegos. En total, los amigos de lo ajeno consumieron 10 millones de pesos.

“Entran, se roban esos datos y terminan robándole a uno. Todo paso por las compras que hice en internet, de ahí sacaron los datos y a robar se dijo (...) Denuncio hasta ahora porque las autoridades me pidieron guardar reserva, pero ya es el momento de hacerlo público”, agregó la presentadora del canal Caracol.