Diego Guauque volvió a Caracol luego de vencer al cáncer: “Siento raro”

Han sido años llenos de muchas emociones en la vida de Diego Guauque. El presentador, que fue diagnosticado con cáncer a comienzos del 2023, se sometió a diferentes tratamientos para combatir la enfermedad y documentó cada paso que tuvo que tomar durante su proceso de recuperación.

La salud del periodista fue mejorando con los meses. En medio de altos y bajos, el exconductor del programa Séptimo Día mantuvo la esperanza y las ganas de volver a hacer el trabajo que tanto lo apasiona. Ahora, con su cuerpo recuperado, el bogotano reveló que regresará a la pantalla chica. Mientras dio la noticia, hizo una reflexión acerca de la importancia de valorar su vida y su salud.

“Hace un año a esta hora estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con dos masas, para este momento ya sabíamos que tenía cáncer, un sarcoma, y que la cirugía que buscaba extirpar ese sarcoma no había funcionado porque falló. De todas maneras, yo no perdí la fe ni la esperanza en Dios, mi familia y mis médicos”, inició diciendo en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Continuó que durante su proceso lo que más lo ayudó durante su recuperación fue su paciencia y sus ganas de querer seguir viviendo.

“Siempre confié en los médicos, fui un paciente bien paciente y bien creyente, en ellos y en Dios. Hoy finalmente regreso a Caracol Televisión, la empresa que me supo cobijar y arropar con profundo cariño. Voy motivado, feliz, me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio, un poquito asustado, me siento como raro, a pesar de que llevo 15 años ahí”, añadió.

Los comentarios de la publicación se llenaron de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del comunicador, quienes no dudaron en hacerle entender que lo extrañan en la televisión y en darle la bienvenida.

“Estas noticias son las que nos alegran el corazón bendiciones”, “Lo extrañamos en Séptimo día”, “Muy bien Diego. ¡Felicidades, muchos éxitos y vamos para adelante!”, “¡Qué valiente eres compañero!”, “Diego, que orgullo y que felicidad que retomes esa parte tan importante de tu vida como lo es tu trabajo, te mando un abracito. Te quiero mucho”, dicen los fanáticos.