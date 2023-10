Diego Guauque tras superar el cáncer, estos son sus planes para el futuro

El 2023 ha sido un año de contrastes para Diego Guauque y su familia. Comenzó con una dura noticia que los llevó por un proceso largo y doloroso que hoy tiene un final feliz. El periodista, que dejó de aparecer en los reportajes de Séptimo día, contando historias ajenas, comenzó a narrar la propia y despertó la solidaridad de los colombianos.

“Terminé las radioterapias, que era otro de los procesos para la recuperación. Fueron 34 a las que me sometieron, que buscaban hacer como un barrido final por si había una célula o algún rastro del sarcoma, para erradicarlo definitivamente. Me explicaba mi doctora que estas estarán haciendo su efecto por dos o tres meses más en el estómago”, comenta Guauque.

El periodista tendrá un nuevo chequeo a finales de noviembre y los exámenes periódicos serán parte de su vida. “Hasta el momento, voy muy bien, digamos que, con mejores resultados de los esperados, de los que se vislumbraban en enero, que fue cuando comenzó todo este difícil año”.

Con todo lo aprendido de esta situación, Diego estima que su cáncer no está relacionado con algo emocional. “No creo. He hablado con los especialistas sobre ¿por qué me dio esto a mí?, y me decían que el sarcoma, básicamente, es una lotería, no hay un tema genético, ni hereditario, no hay algo que pueda estimular su crecimiento. Es algo que me lo gané yo y me tocó afrontar”, afirma el periodista.

¿Cómo será el libro de Diego Guauque?

Con su recuperación, Diego emprendió otra tarea: la escritura de un libro que saldrá en febrero del próximo año con la editorial Penguin Random House. “Estamos en el proceso de escritura y el próximo mes debemos entregar todo el material. El libro lo escribimos a cuatro manos con mi esposa, Alejandra Rodríguez, quien también es periodista y quien fue mi principal cuidadora”.

La publicación tendrá como título Nuestra lucha contra el cáncer. “Es interesante porque la visión de ella es bastante sensible, es la visión de una mamá, de una esposa que está atravesando esto y cómo es de fundamental su papel y el de la familia. Hay momentos en los que yo no pude estar presente y ella sí, como en las cirugías, a mí me dormían y ella vivía lo que pasaba en mi familia, con mi hija, papás y hermanos”.

Diego Guauque cuenta que el libro está escrito a manera de diario, iniciando el primero de enero, cuando le dieron la noticia, hasta el día que salió de la clínica, cuando le extirparon el sarcoma. “Ahí está narrado todo, de cabo a rabo. Creo que voy a perder mucho de mi intimidad al contar todo esto, pero yo lo que quiero es que la gente se entere, realmente, de qué es tener cáncer”.

Dentro de sus pendientes está una visita al Milagroso de Buga. “Hay otras que hemos ido saldando poco a poco, sobre todo en estos últimos dos meses. El tema religioso también está muy presente en la recuperación. Cuando a uno le pasa este tipo de cosas, sus creencias espirituales y religiosas se incrementan”.

