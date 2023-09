Diego Guauque terminó sus 34 radioterapias contra el cáncer: “Hoy me gradué”

El periodista Diego Guauque compartió con sus seguidores que, tras varios procedimientos médicos, por fin finalizó las radioterapias a las que tuvo que someterse en medio de su tratamiento contra del cáncer.

“Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias. Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos. Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante. Gracias a Dios, a mis médicos, a mi familia y a todos ustedes por arroparme desde el primer día de este año. Cada día mejor”, escribió el comunicador para ilustrar el video donde se ve, al parecer, en una habitación de la clínica.

Fue a mediados de agosto que Guauque reveló que durante 34 días continuos tendría que someterse a aquel procedimiento. También expresó, que cuando estaba por la mitad de las sesiones, ya se sentía mucho más fuerte.

A principios de este año, el bogotano hizo público su diagnóstico de cáncer. En aquel momento reveló que médicos habían identificado la presencia de sarcoma en su cuerpo, específicamente, en la zona de su abdomen. Todo inició cuando, debido a un malestar estomacal que no se le pasaba, acudió al médico. Guauque había estado en Argentina en diciembre del 2022, por lo que a su llegada a Colombia se sometió a análisis.

También puedes leer: Adriana Bottina habló de la enfermedad de su padre: “era muy difícil manejarlo”

“Me hicieron la ecografía y el ecógrafo me dice: acá hay una cosita como rara, hay un cuerpo extraño”, explicó en una entrevista concedida a Bravíssimo. En mayo de este año, luego de que se concluyera que era cáncer, Diego fue sometido a una cirugía con el fin de erradicar el agente maligno que estaba afectando su salud.

La recuperación de Diego Guauque

En junio, a través de su cuenta de Instagram, reveló qua ya no tenía “sarcoma en su barriga”, y que, así como se había despedido de ese mal, había tenido que decirle adiós a su cabello y a varios kilos de su peso. “Gracias a Dios nos fue muy bien, fue difícil porque la operación fue compleja, pero salimos antes de lo esperado. Voy contento porque ya no hay sarcoma, se logró el objetivo, ya no hay cáncer. Falta dar otra peleita, pero ya casi todo se culmina”, dijo ante sus redes sociales.

Te puede interesar: Él es el novio de Lina María Hurtado, Miss Universe Buenaventura

“El sarcoma se marchó, pero fue como esos malos de las películas que se vengan, no se van solos y quitan algo. Ahora vivo con un riñón, lo he asimilado bien. Estoy viviendo el segundo tiempo y eso siempre se lo pedí a Dios”, relató en una entrevista que le otorgó a La Red.

Recientemente, tras decenas de procedimientos y tratamientos para erradicar el cáncer de raíz de su cuerpo, subió una fotografía en la que dejó ver su aspecto físico en la actualidad.