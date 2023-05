Diego Guauque reveló su frase de batalla contra el cáncer. Así combate el sarcoma

Después de cuatro meses, Diego Guauque, periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión, sigue batallando contra el cáncer. Para combatir el sarcoma que le fue diagnosticado en su abdomen, el comunicador ha tenido que someterse a un estricto tratamiento con quimioterapias que le han ocasionado algunos cambios físicos, entre ellos, la caída de su cabello.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 259 mil seguidores, el bogotano ha tratado de documentar, en la medida de lo posible, cómo ha vivido todo este proceso. En algunas oportunidades ha posteado fotos y videos desde la clínica mientras le realizan sus quimioterapias, así como también, cuando está en su casa o cuando sale a hacer ejercicio.

¿Cómo avanza la salud de Diego Guauque de ‘Séptimo Día’?

En las últimas horas, el periodista dio un nuevo parte relacionado con su salud. En sus historias de Instagram confirmó que en 15 días tendrá una nueva revisión médica que será muy importante porque, con base en un examen, los médicos identificarán si su sarcoma se redujo o no con las cuatro quimioterapias que le han hecho. “Me acaba de confirmar la clínica que, en efecto, el próximo 12 de mayo, una fecha muy especial para mí porque ese día cumple mi hija, me harán exámenes internos para ver cómo estoy por dentro; es decir, para saber el estado del sarcoma y qué tanto se ha reducido, Dios quiera, luego de las cuatro quimioterapias a las que me he sometido. Es un examen bastante importante y estaremos ahí”.

Luego, comentó cómo se ha sentido durante los últimos días. “La verdad bien, estoy comiendo bien, bastante, hago ejercicio, camino a diario, anímicamente me encuentro bien, fuerte, mentalmente estoy bien, muy confiado en Dios, en los médicos. De pronto la recuperación va a llegar. Ojalá que lo que estoy sintiendo hacia el exterior sea el reflejo de lo que está pasando acá adentro (señaló su estómago), donde, voy a decir yo, tenía el sarcoma. Creo mucho en Dios, rezo bastante y estoy seguro que ese 12 de mayo llegarán buenas noticias”.

¿Cuál es la frase de batalla de Diego Guauque de ‘Séptimo Día’?

Asimismo, el periodista del programa investigativo de Caracol Televisión realizó una publicación en el feed animando a sus seguidores a vencer los obstáculos y contándoles qué lo ha inspirado a él para salir adelante de esta difícil prueba.

Con un video donde aparece haciendo ejercicio, Diego habló sobre las frases que repite constantemente para vencer el cáncer y, de paso, invitó a sus seguidores a no dejarse vencer de los temores. “Estoy finalizando mi rutina de ejercicios y quiero compartir con ustedes una frase de batalla que me acompaña; siempre la digo mentalmente pero hoy la voy a compartir en voz alta: la mía es ‘fuera sarcoma’. ¿Cuál es su frase de batalla? ¿Con qué frase se inspira usted para salir adelante? Piense en su familia, en sus papás, lo necesitan. Piense en su esposa, en su hija, hermanos, sobrinos. ‘Fuera cáncer’. Quizá este video de inspiración para salir adelante y vencer estas enfermedades tan difíciles. En mi caso, las quimioterapias surten mejor efecto cuando estoy fuerte físicamente y también mentalmente”, dijo Guauque.

Finalmente, aprovechó para hacerle una invitación a sus seguidores. “Levántese de la cama, vaya y aliméntese mejor. Usted puede. Si yo puedo, usted puede. Enfermedades tan difíciles como ésta las podemos derrotar. Lo vencemos porque lo vencemos, carajo”.