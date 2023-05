Diego Guauque reveló los resultados de sus exámanes: “¿Cómo creen que me fue?”

En enero de este año, la vida y salud de Diego Guauque cambiaron totalmente, luego de que el periodista de Séptimo Día recibiera el diagnóstico de un cáncer en su abdomen, llamado leiomiosarcoma. Desde entonces, el bogotano se ha sometido a cirugías y procesos de quimioterapia, donde siempre ha tratado de mostrarse positivo ante sus miles de seguidores.

Hace unas semanas, Guauque contó emocionado que finalizó sus quimioterapias y estaba a la espera de exámenes de revisión, para justamente saber si el cáncer había disminuido. Desde entonces, sus seguidores y televidentes no se despegan de las redes sociales, pero la espera terminó, pues hace unos minutos, Diego contó que recibió hoy los resultados de aquellos exámanes.

Diego Guauque contó cómo sigue su cáncer

El periodista bogotano usó su red social Instagram para dar nuevos detalles, a sus 269 mil seguidores, sobre su actual estado de salud. “Estos son los resultados de la resonancia abdominal y del PET scan que me practicaron en días pasados.”, escribió en la publicación acompañada por un video de él mismo dando la nueva noticia.

“¿Cómo creen que me fue? ¿Qué dice mi cara? Estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable, detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28%, en otras palabras que las quimioterapias han funcionado, eso es importante porque hay algunas que no funcionan, los médicos me dicen que a veces el sarcoma crece o se queda ahí quieto, pero en mi caso fue muy bueno porque, gracias a Dios a la virgencita, se redujo en un casi 30%, en una tercera parte. La otra buena noticia es que no tengo metástasis, no tengo ninguna nueva lesión”, reveló con una sonrisa en su cara. Sin embargo, el proceso aún no acaba, pues Diego Guauque deberá someterse nuevamente a una nueva cirugía a finales de este mes.

“Es una cirugía difícil riesgosa porque el sarcoma sigue ahí pegado a algunos órganos y eso ha sido el gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía, pero creo que ya estamos viendo una luz al final del túnel, creo que vamos por buen camino”, expresó el comunicador que agradeció el apoyo que sigue recibiendo por redes sociales.