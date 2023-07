¿Diego Guauque no volverá a Séptimo Día? “Mi prioridad es sanarme”

El periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, dio un parte positivo de la cirugía a la que se sometió hace 5 semanas, que calificó como la más importante de su vida. El comunicador reveló que los médicos le habían extirpado todo el sarcoma y que, gracias a Dios, estaba libre de cáncer. El bogotano les contó a sus miles de seguidores que los buenos resultados se dieron después de una intervención de 10 horas. En su mensaje, Diego afirmaba que estaba mucho mejor y que eso ya se reflejaba en su exterior. “Hoy como pueden ver ya estoy mucho mejor, avanzo en fisioterapia, en ejercicios, me alimento mejor, ya tengo más pelito, me está volviendo a crecer y estoy bien de ánimos”, comentaba el comunicador, a quien, a principio del año, luego de regresar de vacaciones, le descubrieron un sarcoma en el abdomen.

Diego Guauque se dedica totalmente a cuidar su salud. Reorganizó su prioridades. Fotografía por: Getty Images

Guauque comentó que se ausentaría del programa de Caracol Televisión y habló sobre su estado de salud, despertando la solidaridad de colegas, amigos y televidentes, quienes han estado atentos a su evolución. Hace poco realizó una nueva revelación.

El cáncer de Diego Guauque no se fue solo

Pero la feliz noticia de su milagrosa recuperación vino con una relevación que sorprendió a los televidentes de La Red este fin de semana, cuando el periodista contó que ahora está viviendo con un solo riñón, un sacrificio que debió hacer por su salud.

“Eso no fue que nada más el sarcoma se fue de mi vida y ya. El sarcoma se marchó, pero fue como esos malos de las películas que se vengan, y no se van solos y te quitan algo. Ahora vivo con un riñón, es una situación normal, lo he asimilado bien. Estoy viviendo el segundo tiempo y eso siempre se lo pedí a Dios. Me pusiste una prueba, un obstáculo y la voy a superar”, fue el sincero relato del periodista.

Con 44 años, el comunicador sabe que, a pesar del buen pronóstico, los controles y la vigilancia permanente de su salud serán parte de su vida. “¿Qué viene ahora? Posiblemente una quimioterapia como para barrer por si quedaron algunos residuos tras la cirugía que eliminó ese sarcoma, o lo más probable es que vengan varios ciclos de radioterapia, a mí nunca me han hecho radioterapia durante este semestre, entonces sería una novedad para mí”, compartió en un mensaje reciente en Instagram.

Por último, Guauque admite que ve la vida de manera distinta, y que sus prioridades han cambiado. “Por ahora no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso”, afirmó el periodista en una entrevista que no sabe cuándo regresará a su labor en Séptimo Día.