Diego Daza habló de ‘La foto’ con Andrea Valdiri que casi le cuesta su matrimonio

El 21 de febrero, Andrea Valdiri se convirtió en tendencia por una foto que publicó en sus historias de Instagram, donde tiene 9,4 millones de seguidores, donde se mostró posando en una bata de baño blanca. Lo que llamó la atención de los internautas es que, al fondo, se observaba a un misterioso hombre, quien también llevaba puesta una toalla.

En redes se comenzó a especular que se trataba del nuevo novio de la bailarina barranquillera, pues meses atrás había confirmado su divorcio de Felipe Saruma. Después de varios días de expectativa, se conoció que el protagonista de la foto era el cantante Diego Daza. Se especuló que, supuestamente, eran pareja, pero, al final de cuentas, todo resultó siendo una estrategia de marketing para el lanzamiento de La foto, la reciente canción del artista vallenato.

Diego Daza aclaró su relación con Andrea Valdiri

Recientemente, aprovechando el lanzamiento de La foto, Vea dialogó con Diego Daza, quien se refirió a la polémica que hubo por la campaña de expectativa de la mencionada canción.

“Compuse esa canción porque sé que a mucha gente le ha pasado. Cuando a uno lo agarran mal parqueado, que le toman una foto que no es, que uno pide permiso, que uno va para tal lado y lo pillan a uno en otro lado... A veces uno le dice a la novia ‘mi amor, voy a acostarme’, pero mentira, uno se va para la calle y se encuentra con los amigos y comienzan a beber y a uno se le olvida que uno no le pidió permiso a la novia y montan fotos, videos, y al día siguiente, sin novia, sin esposa, sin ropa, sin casa, sin nada”, comenzó diciendo.

Foto de Diego Daza con Andrea Valdiri le generó problemas al cantante

La estrategia de marketing para esa canción fue tan efectiva que, incluso, su familia también se lo tomó muy en serio, pues creyeron que realmente Diego le había sido infiel a Melissa Villegas, su esposa.

“Esas disculpas salieron caras, sobre todo porque la expectativa que armamos alrededor de esa canción con un video que hicimos con Andrea Valdiri, la gente se comió ese cuento bastante. Valdiri subió una foto conmigo allá, yo me veía al fondo y la gente comenzó a especular a decir que éramos novios. Hasta mi familia estaba preocupada y me decían, ‘pero cómo le hiciste eso a tu esposa’. Toda la gente comentando, murmurando, pero fue algo muy bonito, la verdad. Fue tan real la expectativa que casi me cuesta el matrimonio, me tocó después explicarles que se trataba de una campaña, porque me estaban diciendo muchas cosas”, aseguró el artista.

Finalmente, Daza se refirió a su experiencia de trabajar con Andrea Valdiri, quien ha sido la protagonista de varios videos musicales de varios artistas. “Muy chévere, Andrea es una mujer muy profesional, tiene una energía muy bacana... Quedamos felices con lo que se logró”.

En redes sociales los cibernautas dejaron múltiples mensajes al respecto: “así es que se hace una promoción”, “y armando chisme porque la esposa borró las fotos, eso hace parte del marketing. Excelente”, “así es que se trabaja con un buen plan y buen talento”, “estos dos haciendo plata y los demás sufriendo que si montó cacho o no”.