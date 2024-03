Diego Cadavid preocupó con fotos de las lesiones que le dejó este duro accidente

Preocupados quedaron los seguidores del actor Diego Cadavid, debido a las publicaciones en las cuales mostró las heridas que le dejó en el rostro un accidente sufrido durante el rodaje de una producción.

Diego Cadavid, actor colombiano. Fotografía por: Instagram @cadaviddiego

¿Qué le pasó a Diego Cadavid?

De acuerdo con lo que expresó el antioqueño de 45 años por medio de Instagram, todo ocurrió mientras realizaba maniobras requeridas para su personaje en la película El bolero de Rubén. A pesar de la gravedad, demostró su profesionalismo al continuar filmando después de recibir seis puntos de sutura en la ceja.

“Me rompí la cabeza filmando una escena… Eran las 8 pm… Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso… Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando… antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo… Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película… El ojo se me puso así y peor… La escena del accidente quedó en la película, ¡se van a dar cuenta!”, comentó.

De igual manera, el paisa contó en su posteo que, durante la filmación del proyecto, adquirió nuevas habilidades al aprender a cantar para interpretar al protagonista, pues las canciones se grabaron en vivo durante las escenas.

El Bolero de Rubén se estrenó en las salas de cine de Colombia el pasado 29 de febrero, y su elenco colombiano incluye a actores como Májida Issa, Marlon Moreno, Juliana Velásquez y, por supuesto, Diego Cadavid.

Un repaso por la historia de Diego Cadavid

Es un artista reconocido por sus múltiples facetas, cuya carrera comenzó en la novela Yo amo a Paquita Gallego. Dos años más tarde, formó parte de la serie Padres e Hijos, en la que compartió junto a Manolo Cardona, con quien también estuvo en El cartel de los sapos años después.

Sin embargo, fue su papel como Diego Montoya en la exitosa serie La saga: negocio de familia lo que lo consagró como un gran actor. En esta serie, interpretó a tres personajes de una misma familia a lo largo de distintas generaciones, desde los años 1940 hasta el año 2000.

Además de su talento actoral, Diego Cadavid también es conocido por su incursión en la fotografía y la música, en la que es reconocido por su banda The Mills.

Actualmente, se encuentra en promoción de la segunda temporada de Primate, serie de Prime Video protagonizada por Christian Tappan, en la que interpreta el papel de Andrés, mejor amigo del personaje principal de la historia.