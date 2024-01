Diana, de ‘Los Escachaítos’, aclaró rumores sobre sus hijos: “Los amo”

La familia de influenciadores conocida como ‘Los Escachaítos’ volvió a ser tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión, debido a una serie de rumores que se suscitaron sobre Diana Galindo, una de sus integrantes.

Diana, Julián y Jhoner, 'Los Escachaítos' Fotografía por: Instagram @losescachaitos

¿Qué pasó con Diana, de ‘Los Escachaítos’?

La joven boyacense, quien suele aparecer en los videos junto a sus hermanos Johner y Julián, compartió recientemente una serie de publicaciones junto a dos niños con los que jugó y disfrutó de un día en el campo.

Sin embargo, en una de las grabaciones los pequeños la llamaron “mamá”. Fue entonces cuando algunos usuarios en redes sociales se preguntaron si eran hijos de la popular creadora de contenido.

“Ustedes saben que yo tengo dos hermanas mayores. Incluso, ellas han salido en algunos de mis videos. Samy y Elian no son mis hijos, ellos son mis sobrinos. (...) Como yo los he criado desde muy pequeños, ellos me llaman ‘mamá Diana’, pero no soy la madre de ellos“, explicó la hermana de ‘Los Escachaítos’ a través de un video que compartió en redes sociales.

“Yo los amo con todo mi corazón, han sido un gran ejemplo y me han enseñado mucho en este largo camino (...) Yo sí quiero hijos, pero será más adelante; primero estoy muy renfocada en trabajar, en cuidarme y también en estudiar para algún día ser una buena mamá”, concluyó.

¿Por qué Diana, de ‘Los Escachaítos, no ha podido tener hijos?

En noviembre de 2023, Diana Galindo manifestó que algunas afecciones en el útero le impiden por ahora quedar en embarazo, aun cuando se ha planteado la posibilidad de convertirse en madre.

“Con estas ganas que tengo de un hijo y nada que puedo quedar embarazada”, expresó la influenciadora, tras lo cual su hermano Johner le preguntó la razón y ella respondió: “Me está jodiendo la matriz”.

Según la página web de la Clínica Mayo, el prolapso uterino, conocido también como ‘matriz caída’, “ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y debilitan, al punto de que ya no proporcionan suficiente sostén al útero”.

Y aunque ‘Los Escachaítos’ no especificaron qué tan grave es la situación de Diana, se presume que su prolapso es leve, pues su familia lo tratará con remedios caseros que compartieron con su comunidad de fanáticos.