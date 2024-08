Diana Celis reaccionó a acusaciones de infidelidad de Epa Colombia, su ex

La vida sentimental de Epa Colombia ha sido de gran interés para los internautas. Cuando se hizo famosa, la creadora de contenido era pareja de Diana Celis, futbolista de Millonarios, con quien tenía planes de formalizar una familia.

El romance duró seis años, hasta que, en el 2021, su ruptura se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación. De acuerdo con lo que Daneidy Barrera ha dicho en varias oportunidades a través de sus redes, su expareja le habría sido infiel con otra futbolista.

Diana Celis y Epa Colombia Fotografía por: Redes sociales

¿Qué dijo Diana Celis, ex de Epa Colombia?

Luego de ser acusada de infidelidad, la deportista publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde, por sus palabras, aparentemente le estaría contestando a la empresaria de queratinas sus acusaciones.

“¿Qué se cuentan ustedes, pues? Si ustedes me van a contar algo, cuéntenmelo bien, no vayan a contarme a medias, no me vayan a contar solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes y las princesas y pues no es así. En una historia siempre hay dos versiones, pero no se pasen, sean serios. Ay no, es que entre más pasa el tiempo, más me sorprendo, la sociedad de Colombia a veces hace las cosas para quedar bien siempre, pero asuman sus errores, asumamos”, dijo.

Algunos internautas la defendieron, mientras que otros la criticaron por no contar realmente qué fue lo que pasó con su relación con Epa Colombia. “Ella siempre dice que hay dos versiones y nunca cuenta la de ella”, “ella lo que quiere es vivir a costillas de Epa Colombia”, “y hablando desde la camioneta que le tocó darle la Epa”, “me van a perdonar los fans de Epa, pero siempre le he creído a Diana”, “ella siempre sale haciéndose la víctima y su risa burlona lo que es solapada piensa que con hacerse la que no sabe entender todo el mundo le va a creer”, “hay 3 versiones. La de una parte, la de otra y la verdadera”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales.

¿Con cuánto dinero quedó Diana Celis tras su ruptura de Epa Colombia?

A finales de julio, Epa Colombia reveló, en medio de una transmisión en vivo con Yina Calderón, la suma de dinero que, supuestamente, le tuvo que pagar a su ex por la separación.

“Diana me demandó en 2022, me quitó cuatro mil millones de pesos, la casa del Restrepo (1900 millones), 500 millones en efectivo, el apartamento del Olaya, el apartamento del Bochica. El Mazda, ¿por qué nadie me ha preguntado por mi carro rojo cuando inicié? Dos motos, amiga”, dijo.