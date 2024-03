Diana Ángel y Culotauro viven su primera pelea amorosa en `La Casa de los famosos`

No solo la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi ha causado revuelo en La casa de los famosos, porque ella es casada con el actor y empresario Alejandro Estrada, también la que ha nacido entre la actriz y cantante Diana Ángel de 48 años y el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, de 26. En este caso la diferencia de edad, ella es mayor 22 años, ha sido señalado por cibernautas que reaccionan a las publicaciones que las redes sociales del reality hacen donde evidencian que están viviendo un romance.

¿Por qué Diana Ángel le reclamó a Culotauro?

La pareja, que ya vivió su primer beso y se muestra muy afectuosa, también ya atravesó su primera pelea. Esta se dio porque en los últimos días Culotauro le ha hecho comentarios, en tono de broma a Diana que hacen alusión a su edad. Términos como cucha y arrugada causaron risas entre quienes los escucharon e incluso la misma Diana pareció divertirse.

No obstante Diana decidió `parar` la situación y exigirle a Culotauro que no lo haga más, pues esto la lástima. “Me dijiste que te dijera si me molestaba que me dijeras cosas como: cucha, arrugada, abuela. Me molesta, afecta mi autoestima. Afecta mi amor propio, entonces no lo vuelvas a hacer”, exigió la actriz. “No volverá a pasar”, dijo Culotauro.

“EL límite ya lo encontré y no quiero que ese limite te haga sentir mal por ninguna razón pensé que era divertido”, expresó el comediante.

“Me estás lastimando”, dijo Culotauro

“Si lo fue en algún momento”, dijo Diana refiriéndose a que sí se divirtió en principio con esas palabras, pero ya no quiere más esos comentarios, luego fue más dura: “No te voy a estar diciendo todo el día culicagado, niñito, falto de experiencia, no se da cuenta que ya creció que es un viejo, que uno niño es a los 8″, ante esas expresiones Culotauro indicó: “Oye me estás lastimando…”. Fue entonces cuando ella dijo: “bueno eso es lo que siento cuando me dices eso”

Al final ella le dijo que el humor de él, le gusta, pero a veces le afecta. “Y si me afectó tengo que saber y decirte mi bandera roja frente a lo que pienso”

Algunos cibernautas siguen recomendándole a Diana que no continúe en esa relación, pues perciben a Culotauro inmaduro; otros creen que “ella está muy necesitada” y unos menos simpatizantes de la actriz, le recriminaron que ahora no quiera que él haga chistes porque se vio afectada, pero cuando los hizo sobre otros, no dijo nada.

Como sea después del reclamo, la pareja se reconcilió y siguen su romance.

