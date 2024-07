Diana Ángel y Culotauro se volvieron a besar. La actriz lo tenía bloqueado

La casa de los famosos ha sido uno de los realities más comentados del país. Algunos de los famosos que hicieron parte de la primera temporada protagonizaron varias polémicas dentro del reality.

Diana Ángel y Culotauro, integrantes del equipo ‘Papilla’, sostuvieron un fugaz romance mientras estuvieron en la casa. No obstante, al final, el comediante expresó que no quería nada con ella más allá de una amistad.

La actriz se mostró varias veces afectada por el rechazo del exparticipante de La casa de los famosos, por lo que, al parecer, Irresponsable decisión, la reciente canción que escribió, estaría dedicada a él.

“Yo te perdono, ya no hay más para decirte, aunque debajo de la falda de tu ex tú te escondiste. Me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Que alejándote de mí era lo mejor para este juego y nunca me hablaste de ella, nunca tuviste los huevos”, dice una parte del tema.

¿Por qué Diana Ángel había bloqueado a Culotauro?

Luego que Diana Ángel saliera del reality, optó por bloquear de redes sociales y cortar todo tipo de comunicación con el comediante. En su cuenta de Instagram explicó los motivos.

“Lo había bloqueado porque yo sí creo que cuando uno necesita proteger el corazón y protegerse un poquito, pues uno tiene que hacer contacto cero y eso fue lo que tuve que hacer en un momento. Dije ‘no más, no quiero saber nada de esta persona, nada de sus chistes, nada de sus shows’, porque yo había idealizado un sentimiento que él no tenía, que tenía yo, que él solo vivió allá adentro y no afuera”, dijo inicialmente en su cuenta de Instagram.

Luego, reconoció que ella estaba ilusionada y para cortar con ese sentimiento, esa era la mejor opción. “Yo venía con otra cosa en la cabeza, entonces yo necesité bloquearlo, sacarlo, eliminarlo, terapiarlo, y después ya decantar la cosa, hablarla y llegar a unas conclusiones bonitas, entonces ya está desbloqueado”.

Diana Ángel y Culotauro son amigos nuevamente

Luego de eso, la actriz y el comediante se reunieron, arreglaron las cosas y llegaron a la conclusión de ser amigos ya que no pudieron ser pareja.

“En este momento y después de haber tenido una charla muy larga y profunda frente a qué era lo que había pasado y lo que queríamos en la vida, creo que ya somos amigos. [...] Creo que aquí hubo una historia fuerte, profunda y larga, así haya sido en la virtualidad o en ese tiempo extraño de la casa; por su intensidad y por todo lo que generó. Entonces creo que ya podemos decir que estamos evolucionando en ser unos buenos amigos. La conclusión fue esa, que no nos queremos perder en la vida como seres humanos y a pesar de que hayamos pasado por todo lo que pasó”, dijo la actriz en sus redes sociales.

Beso de Diana Ángel y Culotauro

Recientemente, la actriz estuvo como invitada en el programa Por la ventana de Culotauro, que es realizado dentro de un vehículo. Una vez Diana se subió al puesto de copiloto, le dijo a comediante: “¿Va a saludar o miedo?”.

Luego, le hizo preguntas más directas, entre ellas: “¿Algún día conoceré tu apartamento?”, “¿Alguna vez vamos a tener sexo?”. Culotauro comenzó a reírse con un poco de nerviosismo, pero Diana aclaró que solo se trataría de algo casual. “Amistad es amistad y vamos a tener sexo igual”.

De repente, ella se acerca para darle un beso, pero él le corre la cara para dárselo en la mejilla. “Él me corrió la cara, ¿no? Le dio miedito”. Finalmente, él cambia de opinión y se lanza a darle un beso en la boca.