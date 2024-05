Diana Ángel y ‘Culotauro’ reaparecieron juntos fuera de ‘La casa de los famosos’

Diana Ángel y Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’, fueron los protagonistas de un romance que llamó la atención entre los seguidores de La casa de los famosos, aun cuando este no prosperó.

Ahora que ambos están fuera del programa, se convirtieron en protagonistas de un momento que desató miles de reacciones en redes sociales.

Diana Ángel y 'Culotauro' en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN / YouTube

¿Qué hacían juntos Diana Ángel y ‘Culotauro’?

Resulta que el actor bogotano aprovechó su paso por La casa de los famosos y se inspiró para hacer una nueva rutina cómica que ya inició sus primeros shows.

Justamente, fue en medio de una de estas presentaciones que Diana Ángel sorprendió con una aparición. Y es que no solo estuvo presente entre el público, sino que también se animó a montarse en el escenario para acompañar a su amigo y colega, quien le hizo varias bromas por su edad.

“A Sandra Muñoz, Nataly Umaña y Diana les dicen Discovery Kids... porque su público objetivo son los menores”, fue uno de los chistes que recibió la también actriz y cantante.

La grabación de este momento, que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram, se volvió viral y suscitó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores y los del programa.

¿Por qué lo de Diana Ángel y ‘Culotauro’ no funcionó?

En charla con la Revista Vea, Camilo Díaz explicó que el acercamiento con su compañera lo sintió un poco forzado desde aquella actividad en la que los esposaron juntos por un día.

“Quizá fue un error no haber puesto un límite mucho antes, pero es que uno no puede controlar eso en un ambiente tan condicionado ¿A qué me refiero?, pues que usted, de repente, encuentra un gusto por compartir con alguien y van y los esposan ¡Eso en la vida real es acoso!”, comentó ‘Culotauro’ entre risas, tras lo cual agregó: “Normalmente, cuando uno se gusta con alguien, hay una serie de etapas y pasos que llevan su tiempo, pero allá no es igual”.

“Con ella fui muy claro, así como con todo el mundo. Y es que, incluso, antes de entrar al programa les advertí que iba despechado y cascado del mango. Además, una vez me di cuenta que pasamos de la amistad al coqueteo y las miradas, y aun cuando yo estaba sorprendido de que eso pasara con alguien a quien admiro, sabía y tenía en claro que nada iba a trascender más allá de una amistad”, concluyó ‘Culotauro’ sobre Diana Ángel en su charla con la Revista Vea.