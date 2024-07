6 famosos que celebran el Día del Perro con sus costosas mascotas

Celebrar a los amigos peludos se ha convertido en uno de los eventos más importantes, no solo en Colombia sino a nivel mundial. Millones de personas no dudan en presumir en redes sociales a sus caninos y los famosos no son la excepción.

La mejor manera de festejar este día es conociendo a los canes de las celebridades. Muchos famosos han demostrado su amor por los perros, convirtiéndolos en verdaderos miembros de la familia.

Juanes, Laura Tobón, Maluma y otros famosos amantes de las razas de lujo

Varios famosos colombianos han utilizado sus redes sociales no solo para mostrar sus áreas profesionales, sino, sobre todo, para revelar varios detalles de sus vidas personales, entre ellos, a sus mascotas.

Hoy, en el Día del perro, te mostramos los caninos de algunos de ellos:

Juanes

El cantante colombiano ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por los animales. Como se ha conocido, tiene un perro de raza Goldendoodle, llamado Pluto. De acuerdo como ha dicho en varias oportunidades, su esposa Karen Martínez “lo cambió” por el perro, quien se ha robado las miradas y los elogios de sus seguidores en redes sociales.

“Hace un par de años La Chechi me dijo que quería un perro. Pluto llegó a casa y así fue como me cambiaron POR UN PERRO”, dijo en sus redes sociales.

Según los expertos, un Goldendoodle puede llegar a costar hasta 2 mil dólares, es decir, más de 8′033.460 pesos.

Laura Tobón

La presentadora colombiana también es una gran amante de los perros. En sus redes sociales, a menudo comparte tiernas fotos y videos de Patacón, su amigo de cuatro patas.

Se trata de un bulldog francés de color gris. De acuerdo con información recopilada de internet, un cachorro puro cuesta más de $ 4′700.000 y, debido a que el de Tobón es gris, el precio podría subir hasta $ 5′000.000, e incluso un poco más.

Maluma

El reguetonero paisa no se queda atrás en esta lista. Maluma es dueño de varios perros de razas exóticas, algunos de los cuales son considerados verdaderas obras de arte caninas.

Uno de ellos es Buda, de raza Dóberman europeo. Es de color marrón fuego. El canino se ha vuelto protagonista de las redes sociales del intérprete de Háwai. Según el diario El Comercio esta raza tiene un costo en los mercados del viejo mundo de 3 mil 500 euros, pues solo es criado en poblados de Alemania.

Greeicy y Mike Bahía

Los intérpretes de Amantes se han caracterizado por ser fanáticos de los animales. En su casa campestre tienen más de 11 perros de raza Pomerania, que cuestan aproximadamente más de 2.500.000 pesos colombianos.

Karol G

La Bichota tiene un perro llamado Otto, de raza Bogtail inglés o un antiguo Pastor inglés, perteneciente a la familia de los Collie, reconocidos por su pelaje largo, lanoso y abundante.

Este tipo de razas cuestan entre 800 y 2.000 euros, aproximadamente.

J Balvin

El cantante de reguetón cautivó por más de 10 años a sus seguidores con su perro. Se llamaba Enzo y era de raza Akita, una de las más caras del mundo, pues podría alcanzar los 5.000 euros. La mascota del artista falleció el 5 de febrero de este año.