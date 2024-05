Día de la madre: Fanny Lu, Natalia Durán y Margarita Reyes hablaron de sus amores

Inés María Zabaraín : “Verlos felices me hace feliz”

Para la presentadora Inés María Zabaraín, ser mamá es maravilloso. La samaria resume en una frase lo que siente al ver la manera como sus hijos están construyendo sus vidas y poder descubrir junto a ellos lo que les proporciona bienestar. “Verlos felices me hace feliz”.

La periodista, casada con su colega Jorge Alfredo Vargas, encuentra en diferentes planes esos espacios para compartir con Laura, de 25 años; Sofía, de 23; y Felipe, de 21. Lo hace en grupo o de manera independiente, teniendo en cuenta las preferencias de cada uno de ellos. Disfrutar una comida, un postre o un café son momentos que le parecen muy importantes para fortalecer la relación con sus hijos. “Son ratos en los que uno dedica todo su tiempo y atención para estar con cada uno de ellos”.

La presentadora de Noticias RCN afirma que el amor es la clave para tener una relación exitosa con sus hijos, y también es la base de su actuar como madre. “A uno nadie le da un manual de cómo ser mamá, pero todas nuestras acciones nacen del amor y claro que nos equivocamos, pero siempre salimos adelante con los mejores resultados”.

Para la periodista, buscar espacios donde pueda pasar tiempo con cada uno de sus hijos, por separado, es muy importante. Fotografía por: Instagram

Natalia Durán: “Hablamos un idioma similar”

La actriz Natalia Durán está segura de que ser una mamá joven le permite ser muy cercana a sus hijos, Mya, de 21 años; Nina, de 19; y Dante, de 15. “Tenemos generaciones muy cercanas, hablamos un idioma similar. No me siento tan lejos de ellos, generacionalmente, y eso hace que la naturaleza de nuestra relación sea de amigos”, dice la artista, que desarrolla el rol de Helena en Rojo Carmesí, quien tuvo a su primera hija a los 18 años.

Cuando eran mucho más pequeños, Natalia amaba hacer viajes por carretera con ellos, ahora disfruta mucho ver películas en su compañía, hacer picnic, cocinar y jugar bolos.

La caleña está segura de que lo más importante para tener una buena relación con sus hijos está en hacer un trabajo interno. “Antes de dártelas del duro, de la mejor persona del mundo, de estar juzgando a los hijos, porque la gente cree que, solo por ser papás, ya mandan y que mandan bien, y que tienen derecho a decirles a los hijos qué hacen y qué no, pero sin revisarse a sí mismo”.

Margarita Reyes: “Es mi parcero, es mi amigo, es mi todo”.

La bogotana Margarita Reyes, Tamara en Tres Caínes, es una mamá joven que desde siempre ha mantenido un diálogo abierto y honesto con su hijo Samuel, de 21 años. “La comunicación ha hecho que desde niño tengamos una relación superbonita, que nos podamos entender, porque siento que seguimos en una misma etapa, puede que sean diferentes edades, pero expresarnos y hablar es mucho más fácil”.

La actriz, quien tenía 16 años cuando se convirtió en madre, y Samuel aprovechan cada momento para disfrutar de grandes planes juntos, como ver películas, salir a comer, hacer tiktoks. “Es mi parcero, es mi amigo, es mi todo”.

El diálogo y el respeto han sido claves para tener una gran relación con el joven, con quien todo se basa en el amor, la confianza y la sinceridad.

Fanny Lu: “Han crecido conmigo”

Para la cantante Fanny Lu, tener la posibilidad de disfrutar cada etapa de su vida con sus hijos Mateo, de 23 años, y Valentina, quien tiene 19, ha sido una de las ventajas de ser una mamá joven y llena de vitalidad. “Realmente, he podido compartir con ellos momentos increíbles, han crecido conmigo, me los he disfrutado con toda la energía de una mamá que trabaja y que llega deseosa de seguir jugando”. Sus hijos la ven cumplir sus sueños, algo que siempre la motiva.

Viajar y crear recuerdos juntos, o simplemente conversar, ver una película y compartir tiempo por medio de la música son los momentos que les permiten fortalecer su relación. A la caleña le divierte mucho que la vean como la hermana de sus hijos. “Es un gran piropo para mí, además porque nos permite hacer planes como ir a una discoteca tranquilos, sin que ellos sientan que están con la mamá”.

Como mamá, la intérprete tiene a Dios como el centro de su familia, dándole sentido a todo. “Si Él está, hay valores, principios, rectitud, empatía, unión, valor y respeto por las cosas, y eso es esencial en los lazos familiares”.

Viena Ruiz: “Nos contamos muchas cosas”

Los trillizos Luciana, Camilo y Nicolás, de 24 años, y Carlos Mario, que tiene 10, se sienten orgullosos de Viena Ruiz, su mamá. “Ser joven para unos hijos es vital, porque uno les da una sabiduría y una comprensión que son propios de cada edad”.

Cocinar es una actividad que disfrutan juntos. “Me fascina ese plan. Con los mayores nos tomamos un vinito, un whisky o un vodka, y somos felices cocinando, hablando. La cocina une mucho a la familia, nos contamos muchas cosas, es un momento que valoro mucho”.

La paisa, presentadora de Buenos días, Colombia, vive su rol con mucha sabiduría. “Sé que hay muchas mamás que dirán que hay que ser amiga de sus hijos, pero uno tiene que ser mamá, la mamá te va a decir las cosas que no te gustan, la mamá no te va a alcahuetear cosas que ella sabe que no son para tu bien, la mamá tiene una sabiduría y una experiencia que la amiga no te podría brindar; entonces, siento que, como mamá, debo ser mamá. Les doy consejos, entendiendo la juventud de ellos. Ser madre es ser su guía, esa sabia consejera”.