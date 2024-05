Día de la madre: actrices de Las muñecas de la mafia parecen hermanas de sus hijos

Caterin Escobar: “Soy muy amiga de mis hijos”

Ser una mamá joven le ha permitido a la actriz Caterin Escobar, Olivia en Las muñecas de la mafia, poder mantener una relación cercana con María José, de 19 años, y Matías, de 13. “Soy muy amiga de mis hijos. Hemos generado mucha confianza. Hablamos de todo. Ellos me cuentan sus cosas, claro, soy su mamá, pero me ven como la mamá amiga, con la que pueden contar y se pueden desahogar”.

La caleña de 41 años recibe muchos comentarios cuando la ven con María José. “Todo el tiempo me dicen que parecemos hermanas”. Y es que la actriz aprovecha cada momento con sus hijos. “Disfrutamos mucho sentarnos a la mesa, desayunar juntos, y yo, cocinar para ellos. Los fines de semana tratamos de hacer cosas diferentes”.

Ser abierta en la relación con María José y Matías le permite desarrollar un mejor trabajo como mamá. “Creo que uno tiene que abrirse un poco más con los hijos. Preguntar cómo se sienten, porque en los momentos que uno se siente mal, también puede desahogarse con ellos. Eso hace que se creen lazos de confianza más fuertes”.

“Uno tiene que abrirse mucho a los hijos y, sobre todo, al diálogo con ellos. Aceptar que uno también se siente triste y se equivoca”, Caterin Escobar, madre de María José y Matías. Fotografía por: Archivo Particular

Paula Barreto: “Soy una mamá feliz”

La actriz Paula Barreto tenía 25 años cuando nació Amalia, su primogénita, y 36 cuando Matías vino al mundo. Por eso siente que cada uno de sus hijos vive una óptica muy distinta de ella. “Mi versión actual me gusta más, ahora soy una mamá con más experiencia, más segura de mí misma, más actualizada, con más trabajo interior, y eso me permite conectarme con ellos desde una perspectiva más madura y liviana”.

La paisa, a quien vimos como la doctora Martha Cruz en Las muñecas de la mafia 2 y Diana Marcos en Romina Poderosa, disfruta con sus hijos de planes de acuerdo con sus edades. Con Matías se convierte en una niña a la hora de cantar, bailar, jugar y leer cuentos. Para madre e hijo no pueden faltar los paseos, sobre todo, si están en contacto con la naturaleza. Con Amalia, quien vive en otra ciudad, disfruta de actividades como el cine, las salidas a comer y maratones de series.

Su secreto como madre está en el trabajo interior como mujer. “Lo mejor que he podido hacer como mamá ha sido trabajar en mí, conocerme, sanarme, aprender a cuidarme, aprender a expresar mis emociones de manera sana, amarme y atender mis necesidades. Así es como he logrado darles a mis hijos lo mejor de mí, liberándolos de repetir y reparar mis temas no resueltos. Siento que soy una mamá feliz y los estoy acompañando a ser quienes vinieron a ser”.

Alejandra Sandoval: “No sentía cansancio”

La actriz Alejandra Sandoval, que personifica a Violeta Manrique en Las muñecas de la mafia, se convirtió en mamá a los 16 años. Alejandra recuerda lo importante que fue para ella ser madre joven. “No sentía cansancio. Era mamá. Estaba en la universidad, trabajaba como modelo, estaba casada, tenía una casa, hacía de todo con mi muchacha al hombro”.

Viajar junto a su hija Valeria, de 28 años, es uno de sus planes favoritos. Ya en el terreno laboral, comparten dos proyectos: “llevamos tres temporadas de un pódcast hablando como mamá e hija, pero en la película que acabamos de hacer juntas, Valeria hizo una participación, la llamaron para que fuera mi hermana”.

Para la caleña, que también es madre de Miranda, de 8 años, ser una mamá joven es más una cuestión de actitud. Esta forma de pensar le permite establecer una relación con sus hijas. “Indiferentemente de que la persona tenga arrugas o canas, es la actitud jovial, alegre, lo que se refleja por fuera, ser guía, amor total y profundo, la entrega total, que nuestros hijos sepan siempre que pueden contar con su mamá, eso es indispensable”.

Natasha Klauss: “Honrar a papá y a mamá es ser cada vez mejor”

Natasha Klauss se siente afortunada de ser una mamá joven, porque disfruta de las diferentes etapas de Isabel, de 23 años, y de Paloma, de 15. Con su primogénita se relaciona de manera particular. “Es como tener una hija grande hermana, es una sensación bastante diferente porque uno se comunica desde un lugar diferente”.

Las tres disfrutan el plan de ver películas, cocinar, salir a caminar y de pasar tiempo con sus perros. “Ahora que estoy sola con Paloma, porque Isabel está de viaje, tenemos esos momentos de que nos gusta el silencio; entonces, podemos estar las dos tranquilas, cada una en su espacio: ella pintando y yo estudiando mis libretos”.

Como mamá, la caleña, que está al aire como Luz Mila en La mujer en el espejo, siente que el secreto está, más que en hablar, en saber escuchar. “Honrar a papá y a mamá es ser cada vez mejor, es hacer mejor las cosas, no desde la competencia, sino desde el trabajar en uno mismo. Sanar la relación con los papás nos ayuda a hacer mejor las cosas para no repetir patrones. Cambiar cosas que me hicieron daño a mí con mis papás me ayuda a construir una relación más empática con ellas”.