‘Día a Día’ despidió a uno de sus integrantes: “Se nos va” ¿De quién se trata?

Día a Día es el programa matutino más visto de la televisión colombiana, según evidencian las mediciones de Kantar Ibope Media.

Este magacín de entretenimiento está próximo a cumplir 23 años al aire, lo que le convierte en el más longevo de la pantalla chica en el país.

Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Soto, presentadores de 'Día a Día' de Caracol Televisión. Fotografía por: Web

‘Día a día’ despidió a uno de sus integrantes

Se trata de Wilber Correa, quien se desempeñó durante dos décadas como el director del programa y anunció este 21 de diciembre su salida de este proyecto.

En cuanto a las razones por las que Correa deja el programa, aclaró que se le presentó una gran oportunidad fuera del país y no la dejará pasar. No obstante, aprovechó para agradecer toco el tiempo que hizo parte de la familia Caracol.

"Existen oportunidades en la vida, que se toman o se dejan pasar. Y esta es una de esas oportunidades en las que se debe aprovechar", le dijo al medio en mención. Minutos más tarde indicó: "Como sabes, he estado durante mucho tiempo en Caracol, esta ha sido mi casa. Acá me dieron oportunidades maravillosas, por fortuna y gracias a los televidentes, hemos tenido los mejores índices de sintonía. Mis propuestas han sido acogidas, y estoy muy satisfecho. He conocido personas maravillosas y los mejores profesionales", comentó en una charla con Pulzo.

De igual manera, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas, Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Boyacomán y Jhovanoty, los demás integrantes, le entregaron a Wilber Correa un obsequio para su viaje al extranjero. No obstante, quedó en claro que los presentadores desean volver a trabajar a su lado.

En cuanto a las razones por las que Correa deja el programa, dejó en claro que se le presentó una gran oportunidad fuera del país y no la dejará pasar. No obstante, aprovechó para agradecer toco el tiempo que hizo parte de la familia Caracol.

“Existen oportunidades en la vida, que se toman o se dejan pasar. Y esta es una de esas oportunidades en las que se debe aprovechar”, le dijo al medio en mención. Minutos más tarde indicó: “Como sabes he estado durante mucho tiempo en Caracol, esta ha sido mi casa. Acá me dieron oportunidades maravillosas, por fortuna y gracias a los televidentes, hemos tenido los mejores índices de sintonía. Mis propuestas han sido acogidas, y estoy muy satisfecho. He conocido personas maravillosas y los mejores profesionales”, comentó en una charla para Pulzo.

Ahora queda esperar a ver cuál será el reemplazo de Wilber Correa en Día a Día, y que nuevas propuestas trae para integrar el programa más visto por los colombianos en las mañanas.