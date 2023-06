Desafío The Box: Sara, del equipo Beta, regresó al reality tras lesión de Kate

En la pasada prueba de sentencia y hambre del Desafío The Box, Kate, del equipo Beta, sufrió un golpe en su pie que no la dejó terminar la competencia. Ante su delicado estado de salud, la modelo fue revisada por el equipo médico del reality, quienes determinaron que no podía seguir en el programa.

“No puedo continuar con ustedes en el programa, pensé que podía continuar, pero nos dimos cuenta en la prueba de contacto que no estoy bien y no estoy en condiciones de competir. Les mando mi mejor energía, ustedes son unos guerreros, y que gane el mejor”, aseguró Kate en un video enviado a sus compañeros.

Sara regresa al Desafío The Box

Tras la salida de Kate, y como es de costumbre, regresa el último eliminado de la competencia, en este caso, Sara, del equipo Beta. La participante llegó a la casa azul, donde sus compañeros la recibieron de una manera sorpresiva. “Estoy feliz de estar acá, pero triste por no ver a mi compañera Kate en el equipo Beta”, aseguró.

Tras el regreso de Sara, los participantes se enfrentaron a una prueba en la que, de nuevo, Beta perdió, y la victoria de la llevó el equipo Gamma. Posterior a la competencia, Escurdero, Ricky y Yan conversan sobre el regreso de su compañera y se sienten decepcionados del desempeño de las mujeres en la prueba.

