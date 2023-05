‘Desafío The Box’: Juli y Ricky discuten: “deberías cambiar como capitán”

Todas las noches por Caracol Televisión, los participantes del Desafío The Box se enfrentan a duras pruebas para tener comida, camas, servicios, dinero y, por supuesto, la posibilidad de llegar a la final.

El más reciente capítulo inició con Ricky, de Beta, contando la historia de cuando estuvo cerca de convertirse en futbolista, pero por diferentes motivos no pudo. Cifuentes, de Alpha, contó las obras sociales que acostumbraba a hacer. Luego, el equipo azul tuvo un rato de dispersión, imitando a los participantes de Gamma.

Sara se arrepintió de ir al cubo con Bogdan

Sara y Bogdan habían expresado su felicidad por haber compartido juntos una noche en el cubo; sin embargo, la generadora de contenido se arrepintió, así se lo confesó a Juli. “Yo no soy así. Me sentí muy incómoda. Uno tiene prototipos de hombre y él tiene esas cosas y hay muchas que me gustan como que es creativo, chistoso, me reí un montón con él, también me gustó mucho que es directo, que trabaja con redes, hay muchas cosas que me gustan, pero él no. No sé, me sentí demasiado presionada”.

Desafío de sentencia, premio y castigo

Andrea Serna apareció en pantalla y explicó que habría un nuevo chaleco de sentencia. Enseguida le preguntó a Guajira de Gamma cómo se sentía, pues era la única mujer de su equipo que faltaba por ser sentenciada en este ciclo: “no lo tomo como un acorralamiento, desde que empezó este ciclo hemos estado hablando sobre dejar fluir y soltar, lo que el universo quiera darnos… Estoy tranquila”.

Luego, la presentadora explicó en qué consistía la prueba a la que tenían que enfrentarse los tres equipos: “el que gane en el box azul se queda con todo: 15 millones del mejor equipo del ciclo y una fiesta de disfraces; además ese equipo puede acceder a la ruleta no solo para escoger un castigo para otro equipo, sino para ganar más dinero”.

Los castigos de esta vez eran: una cama de piedra, ejercicio durante 12 horas en una bicicleta y vivir atados a una bola de cemento.

Dos hombres y dos mujeres por equipo se enfrentaron en una prueba por relevos. Finalmente, Alpha ganó una vez más la prueba. El equipo morado le envió el castigo a Beta, quienes tuvieron que dormir en una cama de piedras. Por su parte, el chaleco fue para

Beta discute por perder la prueba

Cuando terminó la prueba, Ricky y Juli de Beta discutieron por el resultado: “esta vaina es de meterle”, le dijo el capitán a su compañera, a quien no le gustó su comentario y le contestó: “yo le meto, yo le di todo, fui lo más rápido posible, simplemente que me estaba quedando atorada, lo máximo que yo pude dar, lo metí. Lo hice bien, qué pena contigo, pero yo digo las cosas como son. Lo que yo te quiero decir es que deberías cambiar como capitán de equipo esa actitud tuya de decir que vamos a perder siempre. No sabes perder”.

La discusión no quedó ahí, el competidor le dijo: “no puedes decir que soy un mal perdedor, tú no me conoces, tú no sabes lo que yo he competido en mi vida y he perdido”. “Acepta los errores y mejóralos. Estoy diciendo las verdades que he considerado que no te había dicho, le respondió Juli.