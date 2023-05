‘Desafío The Box’: cinco mujeres se enfrentaron en el ‘Box Negro’ ¿Quién salió?

Un nuevo ciclo termina en el Desafío The Box 2023, y con él llega una nueva prueba de eliminación. En esta ocasión, cinco mujeres hicieron historia en las casi dos décadas del reality de Caracol Televisión, pues por primera vez se vivió un ‘Desafío a muerte’ con cinco participantes enfrentándose.

Te puede interesar: Piqué regresaría a Miami a recoger a sus hijos ¿sigue enojado con Shakira?

Gema, Guajira, Daniela, Flaca y Mai llegaron con sus chalecos y maletas al ‘Box Negro’ para participar en una última prueba que definiría su lugar dentro del concurso. Desde un inicio, Guajira y Daniela tomaron la delantera en la prueba y vencieron todos los obstáculos, por su parte Gema iba de última; sin embargo, en la mitad del ‘Box’ las circunstancias cambiaron.

¿Quién salió del ‘Desafío The Box’?

En un punto de la prueba, sin Mai quien iba de última, las mujeres mostraron su compañerismo y se unieron las cuatro primeras que llevaban la delantera para levantar una pesada estructura y seguir la prueba. La atención se centraba en Mai quien llevaba gran desventaja frente al resto de sus contrincantes. Pero, los televidentes se sorprendieron al ver el cambio drástico que dio la prueba.

Vea también: Lina Tejeiro habló de ser mamá: “Me gustaría sentirlo”

En el último obstáculo, las cinco concursantes comprometieron su agilidad y concentración; mientras muchos pensaban que Mai ya no tenía oportunidades de quedarse dentro de la competencia, logró igualarlas y en menos de cinco minutos aseguró su puesto en el reality. Flaca, Guajira, Mai y Daniela gritaron de felicidad al superar la prueba. Lo que dejó a Gema fuera del concurso. “Estoy tranquila, estoy contenta, sabía que iba a quedar con Dani, sentía que ya tenía que partir y me fui dándola toda, como siempre, estoy contenta y agradecida por el Desafío. Siento agradecimiento y orgullo, ahora que terminé, terminé satisfecha como quería dándola toda, aguerrida, y ahora que veo a esta mujer con su cabello largo me lleno un poco de emociones porque aún no lo supero en este punto, pero sé que me voy siendo un mejor ser humano, ya no soy la misma claramente no solo por mi aspecto físico sino porque mi alma ha cambiado, ha renacido, se ha enfrentado a muchos miedos, frustraciones, pude sanar muchas cosas de mi niña interior; porque en cada prueba salía a darla toda y a honrar a esa niña que tenía el sueño de venir al Desafío y se lo cumplí a ella, tengo que partir porque el universo lo quiso, porque mi madre me necesita y está perfecto, y lo acepto”, expresó al despedirse entre lágrimas.

Gema, participante de ‘El Desafío The Box’, causó una nueva polémica por el ritual que realizó después de raparse. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión