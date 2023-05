‘Desafío The Box’: Alpha recibirá un fuerte castigo por parte de Beta

Todas las noches, en el Desafío The Box, de Caracol Televisión, se viven momentos tensionantes entre los participantes, no solo por las diferentes pruebas a las que se tienen que enfrentar, sino también, por la convivencia.

El más reciente capítulo comenzó con Gamma, desde Playa Baja, haciendo un repaso sobre el desempeño que han tenido como equipo durante la competencia.

En Alpha hablaron sobre el Desafío a muerte al que se tienen que enfrentar algunas de las participantes del equipo.

En Beta, continuaron hablando de Sara, su compañera, a quien le reclamaron en el capítulo anterior por su bajo rendimiento en las pruebas. “Sara funciona en equipo porque uno la está halando, en cambio en relevos no, es más pasiva”, dijo Maryam. Ricky agregó: “no la veo metida en lo que es”.

Desafío de sentencia, premio y castigo

Como en todos los capítulos, Andrea Serna apareció en las pantallas para dar las nuevas noticias, entre ellas, explicó en qué consistía el castigo para el equipo que no ganara la prueba. “Quedarse con la mitad del otro equipo, ir esposados y 12 horas de ejercicio de 7 pm a 7 am en la bicicleta estática”.

Tres hombres y una mujer de cada equipo se enfrentaron en una prueba por relevos en el box arcoíris. Al final, Alpha y Gamma estuvieron muy reñidos. Sin embargo, el equipo azul se quedó con el premio. Aunque el equipo naranja no ganó la prueba, sí obtuvo el título del ‘Mejor equipo del ciclo’.

Guajira, de Gamma, fue sentenciada

El equipo azul escogió a Gamma para entregarle el chaleco de sentencia, específicamente para Guajira, quien lo recibió con mucha sorpresa. Entre lágrimas, confesó que tenía mucho miedo. “Mi tiran como si no hubieran más participantes, como si a la gente le incomodara que yo estuviera acá, como si no quisieran verme y eso me frustra un montón... Estoy acá en mi segunda oportunidad. No pensé que fuera llegar acá el chaleco, yo primero fui Beta”.

¿Qué castigo llevará Alpha?

Beta decidió que el castigo iba para el equipo morado. En el próximo capítulo, mostrarán cómo sobrellevarán esa difícil sanción. De acuerdo con lo que les había dicho Andrea Serna, el equipo que llevara el castigo debería hacer ejercicio durante 12 horas. Además, el grupo azul habló sobre la opción de quitarles el 50% del dinero que tienen.