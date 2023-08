Daniela Tapia, de MasterChef, aclara de dónde es ¿colombiana o cubana?

Teniendo en cuenta la cantidad de preguntas que le hacen acerca de su nacionalidad, Daniela Tapia, actual participante de MasterChef Celebrity, decidió resolver la duda en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram explicó si es colombiana o cubana, esto teniendo en cuenta que varios de sus seguidores creen que ella es originaria de aquella isla.

“Este mensaje es para todos esos nuevos seguidores que tengo (...) Se nota que son nuevos en la cuenta, porque no conocen mi historia. Yo nací en La Habana, en el hospital González Coro de la capital cubana (...) Mi papá, Ernesto Tapia, es un actor cubano que lo contrataron en Colombia cuando yo tenía 5 años y yo llegué a Cali a esa edad. La mayor parte de mi vida la he vivido en Colombia, pero he sido criada en una familia cubana”, reveló.

Asegura que ama a los dos países y que de ambos tiene herencias importantes. Fotografía por: Cortesía RCN

Este tema ya había salido a relucir con anticipación, pues fue la misma Tapia quien denunció haber sido víctima de algunos comentarios discriminatorios por su nacionalidad. Según contó en una charla con Lo sé todo, televidentes le enviaban mensajes en los que le decían que ella no debía participar en MasterChef Celebrity porque es un concurso colombiano y no cubano.

“Me ha dolido tanto, les confieso, porque soy una persona que llegué a su país cuando tenía 5 años. Lo que quiere decir que yo amo a Colombia, me considero colombiana, y defiendo con garra al país”, manifestó.

En esa misma charla, Daniela confesó que debido a su nacionalidad ha sido juzgada e, incluso, calificada como ‘bruja’.

“Me entero de que alguien comenta algunas cosas sobre mí. Entre ellas, dice que yo soy santera, brujera, que hago daño. Y desgraciadamente, los cubanos cargamos con eso. Para el mundo entero, todos los cubanos somos brujeros, creemos en la santería, todo lo que logramos en la vida es por brujería (...) No debemos juzgar ni estar hablando de las personas sin saber. Si algo he aprendido es que todos en este mundo vamos cargando nuestros dolores y traumas”, mencionó.

¿De dónde es Daniela Tapia?

“Soy cubana y me siento orgullosa de serlo. No soy bruja ni santera. Soy una mujer trabajadora y luchadora como muchas otras”, aclaró Tapia, quien actualmente se encuentra en el top 10 de los mejores cocineros de MasterChef Celebrity.

Recientemente, Tapia subió una foto en la que, precisamente, se le ve en Cuba. “Siempre coqueta, nunca incoqueta”, escribió en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram. Daniela suele estar entre ambos países.