Dayana Jaimes reveló el sueldo de su empleada, pero es criticada en redes sociales

Dayana Jaimes, esposa del fallecido Martín Elías, usualmente utiliza sus redes sociales para realizar publicaciones sobre el cantante vallenato, su vida profesional y familiar. Sin embargo, en esa ocasión, hizo una denuncia a través de su cuenta de Instagram en la que expresó su descontento con una incómoda situación que vivió.

La periodista contó que, por equivocación, realizó una transferencia al conductor de una plataforma de transporte, dinero que debía llegar a su empleada de servicio.

“Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó”, aseguró.

De igual modo, la mujer reveló que tenía conocimiento sobre la identidad de la persona a la que le había realizado la transferencia e hizo público sus datos en redes sociales. Después de lo sucedido, los familiares del hombre salieron en defensa de él y devolvieron el dinero.

“No me interesa la plata, ya quedaste así y así te vas a quedar, tú te quedaste con la plata, bueno, ahí están las consecuencias por obrar de mala fe”, dijo Jaimes.

Dayana Jaimes es criticada en redes sociales

Tras lo sucedido, Dayana reveló que el valor de la quincena de su empleada de servicio eran cuatrocientos mil pesos colombianos (400.000) por lo que despertó opiniones divididas entre sus seguidores.

“¿Es enserio? estás peleando por esa cantidad de dinero”, “me parece el colmo que solo le pagues eso”, “tu empleada debería ganar más dinero”, “me parece muy descarado de tu parte que solo le pagues eso”, “¿Cómo que 400 de su quincena?”, “la denuncia la debe hacer la empleada por ese pago”, fueron algunos de los comentarios. La comunicadora social no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Aquí el video.

