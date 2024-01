Dayana Jaimes respondió a hombre que criticó sus glúteos: “usa almohadilla”

Dayana Jaimes, viuda del cantante colombiano Martín Elías, es una importante figura en redes sociales.

La comunicadora social, quien perdió en un accidente de tránsito a Martín Elías, su esposo, el 14 de abril del 2017, acostumbra compartir con sus seguidores recuerdos del hombre con quien se casó el 24 de octubre del 2014, como también, detalles de su vida cotidiana.

En días recientes, Dayana respondió a las críticas que le hicieron en Instagram acerca de su cuerpo, luego de subir imágenes de sus rutinas de ejercicio. Allí aparece llevando una pantaloneta.

Acusan a Dayana Jaimes de usar almohadillas para aumentar el tamaño de sus glúteos

Precisamente, el uso de la mencionada prenda inició la polémica, pues, según algunos usuarios de las redes sociales, Jaimes tiene rellenos que hacen que sus glúteos se vean más grandes.

“Muchas personas me han criticado el biker que me puse hoy para ir al gimnasio, y quiero aclararle a este señor, que me dice que tengo almohadillas, que claramente no. Eso sería lo último que utilizaría en mi vida (...) Sí son mis glúteos porque yo voy al gimnasio, le meto peso y hago mis rutinas súper juiciosa. Es el colmo que todavía siguiera sin nalguitas, ya me habría retirado del gimnasio”, mencionó en sus instastories.

Algunas internautas miraron la imagen con detenimiento y mencionaron que, en efecto, lo que está en la parte trasera de la pantaloneta son espumas que hacen que la zona trasera de su cuerpo se vea más grande y redonda.

Otros internautas aseguraron que los mensajes de crítica provienen de personas envidiosas que nunca han pisado un gimnasio.

“Pues no sé, yo si veo espuma ahí”, “Ese tipo de licras son así, para lo corronchos aquellos que solo les gusta criticar”, “Se ve que son de esas licras que tienen la marquita para los glúteos”, “Es que esa ropa es para gente c*lona, por eso se le ve así”, “Hoy en día todo es un mundo de mentiras”, “Es la forma del panty que parece una faja y ya, ¿por qué le ponen misterio a las vainas? parece que fuera un crimen querer verse bien”, son algunos de las publicaciones.