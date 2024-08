¿Dayana Jaimes no dejaba que saludaran a Martín Elías? Video causa polémica

Aunque han pasado siete años desde la trágica y repentina muerte de Martín Elías, en redes sociales siguen saliendo a la luz imágenes inéditas de varios momentos que el artista compartió no solo con sus seguidores, sino también con su familia.

A Dayana Jaimes, quien fue su última esposa, los internautas todavía continúan preguntándole sobre algunos detalles importantes de su relación. De hecho, en varias oportunidades se ha rumorado que, supuestamente, el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta le habría sido infiel a la Comunicadora Social y Periodista.

“¿Esto en qué cambia la historia? Cada día me siento más afortunada y orgullosa de lo que fui en la vida de Martín. La familia de Martín (hermanos y madre) amigos realmente cercanos saben lo que fui en su vida, me quedo con lo vivido, no tengo que salir aclarar nada y menos juicios que vengan de ese tipo de personas”, dijo Jaimes en su momento para responder a esas especulaciones.

Dayana Jaimes reacciona a video viral en redes

En los últimos días, en rede sociales se volvió tendencia un video de uno de los cumpleaños de Diomedes Díaz. Allí, aparece Martín Elías llegando al lugar del festejo junto a su esposa Dayana Jaimes.

Lo que llamó la atención de los internautas es que, aparentemente, Dayana toma del brazo a Martín y lo hala hacia adelante, mientras él intenta saludar a los presentes.

Inmediatamente, los cibernautas comenzaron a criticar a Jaimes, asegurando que, supuestamente, ella le prohibía a Martín saludar a sus fanáticos. “A ella solo le gustaba la plata de Martín porque hasta la camioneta le quitó a la suegra”, “ella siempre ha sido agria”, “se nota que lo dominaba”, “de cosa no le impidió que saludara al papá ella debió entender que el artista se debe a sus seguidores”, “ella quería tener el dominio de la relación”, “detrás de cada bacán hay una super fastidiosa que se cree más que los demás”.

¿Dayana Jaimes “dominaba” a Martín Elías?

Luego de recibir fuertes críticas, la también creadora de contenido rompió el silencio a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“La gente y sus supuestos imaginarios y locuras. Tú puedes ver un video de diferentes maneras, yo qué me voy a poner a prohibirle a Martín que salude a alguien, qué tal. Imagínense, eso sería lo último, para nada, yo no era así. Ustedes creen que yo cogía a Martín y lo manejaba a mi manera, están muy equivocados, Martín era una persona de temperamento y lo respetaba muchísimo porque soy de esas mujeres que me gusta que el hombre sea el amo y dueño del hogar siempre y cuando con respeto. No soy ese tipo de mujer que quiere sobrepasarse y ser la que manda, la que domina, la que ordena, la que escoge, nunca me ha gustado eso”.