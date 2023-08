Dayana Jaimes explotó por críticas hacia su físico: “qué fastidio”

Dayana Jaimes se dio a conocer en el mundo de la farándula por haber sido la esposa del cantante Martín Elías, quien falleció el 14 de abril del 2017 luego de sufrir un accidente de tránsito.

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías. Fotografía por: Instagram

Desde entonces, la vida de la Comunicadora Social ha sido muy comentada por los internautas en redes sociales. Muchas veces ha tenido que recibir críticas por publicar fotos y videos recordando al hijo de Diomedes Díaz y por los cambios físicos que ha tenido con el paso de los años.

¿Qué respondió Dayana Jaimes a sus críticos?

En su cuenta de Instagram tiene 2 millones de seguidores y allí realiza dinámicas de ‘preguntas y respuestas’ donde ha revelado varios detalles de su vida que han inquietado a sus fanáticos.

Entre los comentarios malos que le han dejado por su físico, algunos internautas dicen: “antes lucías mejor”, “parece otra persona”, “le falta un poco más de cintura está algo cuadrada”, “con esa operación todas y todos se ponen flaquitos”, “está muy feita”.

Cansada de las críticas, la empresaria decidió responder por medio de un contundente mensaje en su perfil de Twitter. “Qué fastidio la gente que quiere estar opinando de mi cuerpo… Es mi cuerpo, es mi vida yo veré que hago con él. De verdad que aburren en lo mismo”.

Que fastidio la gente que quiere estar opinando de mi cuerpo… es mi cuerpo, es mi vida yo veré que hago con el. — Dayana Jaime (@Dayanajaime) August 4, 2023

Así fue como Dayana Jaimes bajó de peso

Cuando Dayana estaba casada con Martín Elías, lucía diferente físicamente pues tenía unos cuantos kilos de más. Tras la muerte del artista se mandó a hacer una cirugía bariátrica. “Cuando me hice la cirugía estaba pesando 88 kilos. Yo mido 1.65, actualmente estoy en 58 kilos. No les voy a decir que no me dolió porque la verdad es que sí, me dolió. El primer día fue un poquito difícil, no nada trágico así que me estuviera muriendo, no. Vómitos cero, graciaAceptar dar ese cambio ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. No busco ser ningún tipo de estereotipo de mujer, solo busco sentirme bien conmigo misma y ser feliz”, dijo en una oportunidad.