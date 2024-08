¿Dayana Jaimes duerme en la misma cama que tenía con Martín Elías? Esto reveló

Aunque han pasado siete años desde la trágica y repentina muerte de Martín Elías, internautas en redes sociales continúan preguntándole cosas a Dayana Jaimes sobre su matrimonio.

Los primeros años de ausencia no fueron fáciles para la Comunicadora Social, quien, desde el primer momento, se mostró bastante afectada con la pérdida de su esposo y padre de su hija Paula Helena Díaz Jaimes.

La viuda de Martín Elías contestó varios interrogantes que sus seguidores le dejaron en sus redes sociales. Fotografía por: Instagram

Dayana Jaimes reveló si aún conserva su anillo de matrimonio

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, los internautas cuestionan a Dayana sobre diferentes temas de su vida personal y profesional.

Aunque en varias oportunidades Dayana ha dicho que ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor, sus seguidores le siguen insistiendo sobre su relación con Martín.

Recientemente, le escribieron: “Siempre he querido saber si aun conservas tu anillo de matrimonio y el de Martín. Dios te bendiga”. Sobre eso, dijo: “yo el anillo de matrimonio lo dejé de usar hace mucho tiempo. Este es el del matrimonio que tiene el nombre de Martín, a mí me encanta, es súper lindo, tiene puntos de diamantes, es en oro blanco, quizá el día que me vuelva a casar lo compraré en oro amarillo porque el oro blanco ya no me gusta mucho. Y el anillo de compromiso, el que me dio con un diamante que compró en Nueva York cuando fue a grabar un video con Felipe Peláez. Como yo no quería usarlo, lo que hice fue mandar coger el diamante y a arreglarlo y ahora lo uso como un dije”.

¿Dayana Jaimes vive en la misma casa que tenía con Martín Elías?

Esa fue otra de las preguntas que le hicieron en redes sociales. Con un poco de sarcasmo, Dayana contestó: “miren, yo todo el tiempo no puedo estar respondiéndoles preguntas de Martín porque el día que me case me va a dar pena con mi pareja”.

De la misma manera, confesó por qué ya no conserva su cama matrimonial. “A mí me causa mucha risa sobre todo cuando me dicen si es la misma cama. Un día le respondí a una que si era que me la iba a cambiar yo la aceptaba. No, no es la misma cama, ya eso se los había dicho, pero sí es la misma casa con algunas remodelaciones, pero si me vas a regalar la casa la recibo con todo el gusto, amor, cariño y humildad... Que por qué cambié la cama, porque los colchones cumplen un ciclo y había que cambiarlo y la cama ya era antigua y no me gustaba”.

Finalmente, reveló que todavía extraña a Martín Elias, aunque muchos la critiquen. “El dolor se vive por dentro y uno es el que sabe la gotera que cae en la casa y los problemas que uno tiene y créanme que ninguno de ustedes va a extrañar más a Martín como lo extraño yo, yo eso no les muestro, no me voy a grabar un día llorando porque me hace falta Martín”.