Danna García vivió momentos de pánico con su hijo en la playa ¿Qué pasó?

El nombre de Danna García está en la memoria del público colombiano e internacional, entre otras cosas, gracias a sus protagónicos en producciones como Pasión de gavilanes, Bella Calamidades, Te voy a enseñar a querer, Perro amor y muchas más.

Sin embargo, la actriz nacida en Medellín hace 45 años se ha convertido en noticia recientemente por cuestiones ajenas a su trabajo, y que incluyen a su hijo Dante, quien nació producto de la relación que tiene con el periodista y escritor español Iván González.

De acuerdo con lo que contó Danna García por medio de su cuenta de Instagram, se encontraba en una playa de Miami junto al pequeño de 6 años y su pareja, cuando se llevó una sorpresa que le puso los pelos de punta.

¿Qué le pasó al hijo de Danna García?

Lo que parecía ser un día normal de nadar en el mar, se convirtió en un momento de terror, pues el padre de Dante vio cómo, a pocos metros del niño, rondaba un tiburón.

Según admitió la celebridad colombiana, el pánico se apoderó de su esposo en ese momento y por eso pidió ayuda a quienes se encontraban cerca.

Por fortuna para Danna García y su familia, más allá del susto que pasaron no ocurrió nada grave y su primogénito está a salvo. Además, aprovechó la ocasión para hacer una reflexión al respecto.

“No pasa nada, es el territorio y el mundo de estos animales. No podemos olvidar que el mar es de ellos y les pertenece (...) Logramos sacar a mi hijo, afortunadamente. Yo no estaba justo en ese momento, pero me pegué un susto del que no tienen idea. Yo amo Miami y tiene unas playas divinas, pero tuvimos ese incidente”, concluyó.

¿Por qué Danna García no tendrá más hijos?

La colombiana se convirtió en madre por primera vez el 8 de julio de 2017. Y aunque planeaba que Dante tuviera hermanos, esto se quedó tan solo en un sueño que no podrá cumplir, según dijo en marzo pasado al programa Despierta América, de Univisión.

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño súper revelador porque yo ya estaba haciendo de todo para quedar embarazada. Me desperté y dije: ‘Mi cuerpo me ha dicho que no’. Fue así como supe que sería algo malo para mí y para el bebé. Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, eso dificultó que pudiera yo quedar embarazada ¡Fue dolorosísimo!”, comentó en aquella ocasión sin dar mayores explicaciones.