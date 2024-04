Danna García apoya denuncias contra Telemundo que comenzó exparticipante de LCDLF

Lo que comenzó como una queja hacia La casa de los famosos y una inconformidad por los manejos al interior del reality de convivencia y la posterior salida del concurso por parte de la actriz mexicana Thali García, ya va en acusaciones hacia la cadena Telemundo.

Hace ya varias semanas la actriz aseguró que el reality era manipulado y que prácticamente había sido obligada a participar en él. También acusó a los productores del formato, que se realiza en México, de haberla drogado mientras estaba a solas con Lupillo, otro de los participantes, para que surgiera algo entre ellos. No obstante, destacó que él la respetó.

Thalí terminó saliendo del formato y luego se enfrentó con que su rol en la novela El señor de los cielos 9, que asegura le habían prometido, se canceló por las denuncias que había hecho. Los señalamientos habían pasado sin mayor trascendencia, incluso algunos cibernautas señalaban que no era cierto. Su esposo, director, también quedó sin trabajo.

También te puede interesar: Ella es Karla, la bella hija de Sandra Muñoz, de La Casa de los famoso. Así luce

No obstante, el asunto dio un giro inesperado este fin de semana cuando la actriz colombiana, Danna García, quien ahora está radicada en España, y ha protagonizado varias exitosas novelas de Telemundo, apoyó lo dicho por Thalí e incluso aseguró que ella también ha sido víctima de los manejos de la cadena estadounidense que produce audiovisual en español. “Thali, te apoyo al 100%. Y el que hayas querido hacerlo público aún más. Sabes que yo no lo hice por sugerencia de mis abogados”, comenzó escribiendo la actriz estelar de Pasión de gavilanes, que al parecer pensó en tomar acciones legales, pero por consejo de los especialistas de la ley no lo hizo.

“Es hora de que Telemundo abra los ojos”, Danna García

“Pero creo que es hora de que Telemundo abra los ojos, escuche, y vea lo que se vive allí en las producciones que ellos ‘contratan’ y cómo manipulan la información para que nadie sepa lo que realmente pasa”, dijo la actriz en lo que parece una alusión a conductas irregulares de quienes contratan y hacen material para la cadena. “Como te lo dije, sé por qué estás pasando. Uf y si el mundo supiera lo que verdaderamente pasa y la pesadilla que se vive. Te abrazo muy fuerte”, complementó la colombiana, que considera que la propia Telemundo puede no estar enterada de la situación que se vive con quienes contrata.

Thali también considera que Telemundo ignora lo que ocurre en los sets. “Yo, a beneficio de Telemundo, voy a decir que sí creo, porque llevo muchos años trabajando en la compañía, que realmente los dueños de la compañía, las cabezas de la compañía, no están al tanto de qué manera ejecutan los que están en la última esfera. Entonces yo sí le doy el beneficio de la duda a Telemundo, pero creo que se están equivocando conmigo cuando piensan que me pueden meter los dedos a la boca o que yo me voy a dejar, así sea lo último que haga. Tendrían que matarme de verdad para que yo pare, hasta que no se aclare esta situación, hasta que no se haga justicia y yo pueda recuperar mi estabilidad económica, mi estabilidad, más allá de como actriz y persona pública, como ser humano, como mujer”.

El diario, periódico de Nueva York que informa a la comunidad hispana, publicó que cuando todo comenzó contactó a Telemundo para saber su postura y les llegó un comunicado que rezaba: “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra principal prioridad. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thali Garcia”. Lo anterior hace suponer que ya existe el seguimiento, por parte de Telemundo, a esta situación.

Otro de los artistas que apoyó a Thali fue el mexicano José Luis Resendez. “Te entiendo perfectamente, cuentas conmigo. Me hicieron exactamente lo mismo”, escribió el actor, a quien vimos en Señora Acero.

Aquí más noticias del entretenimiento