Daniela Tapia habría encontrado el amor en sus vacaciones en Israel. Esto dijo

A principios de septiembre, Daniela Tapia, finalista de MasterChef Celebrity, anunció que estaba a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños: viajar a Israel. En su momento, confesó que emprendía la travesía para enriquecer sus conocimientos espirituales y religiosos, que siempre la han apasionado.

“Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que siempre soñé y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo, y estoy como en mi salsa. Me voy completamente sola (...) Este viaje se divide en dos momentos, los primeros nueve días voy a estar en diferentes destinos porque me voy en un crucero por el mediterráneo. Yo siento que este viaje es universitario, es decir, para aprender y ya luego visitaré todo de Israel”,relató en su momento.

En medio del conflicto en Israel, Daniela vivió una de las peores experiencias de su vida. Tras momentos de pánico, logró salir del territorio y llegó sana y salva a Miami, junto a sus seres queridos.

Daniela Tapia estuvo de vacaciones en Israel hace algunas semanas. Al parecer, conoció a alguien especial. ¿De quién se trata? Fotografía por: RCN Televisión

¿Daniela Tapia encontró el amor en Israel?

La actriz generó expectativa entre sus seguidores, pues recientemente comentó, que habría encontrado el amor en Israel. Daniela contó, a través de sus redes sociales, que conoció a alguien y que no se trató solo de un affaire de verano, sino que parece que esa relación tendrá un futuro prometedor.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó que si había tenido una experiencia “fugaz y romántica”, a lo que ella contestó: “No fugaz, aún seguimos”.

“Tengo que responder esto porque es la ‘preguntica’ que más me hacen. No puedo decir que es novio, pero sí estoy en conversaciones con alguien”, concluyó sin dar mayores pistas de la identidad de la persona con quien sale.