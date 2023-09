Daniela Tapia, de ‘MasterChef Celebrity’, se fue para Israel sola

En la mañana del 6 de septiembre, Daniela Tapia, actriz que se encuentra al aire en la televisión colombiana en MasterChef Celebrity, reveló que estaba a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños: tomar un vuelo con destino a Israel. Así fue, y en este momento ya se encuentra en aquel territorio.

El anuncio lo hizo a través de las historias de su cuenta de Instagram. En la red social reveló que era un viaje importante para ella, por todo lo que Israel significa para el mundo de la espiritualidad, algo a lo que la actriz siempre ha sido muy apegada.

“Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que siempre soñé y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo, y estoy como en mi salsa. Me voy completamente sola”, aseguró la actriz.

“Este viaje se divide en dos momentos, los primeros nueve días voy a estar en diferentes destinos porque me voy en un crucero por el mediterráneo. Yo siento que este viaje es universitario, es decir, para aprender y ya luego visitaré todo de Israel”, puntualizó, pues desea nutrir sus conocimientos de historia y religión.

Daniela dejó ver a su primera compañera de viaje, una mujer con quien iba a compartir vuelo y que también viajaba sola. Ya en el avión, relató que la idea de hacer este recorrido surgió hace unos dos meses y medio, mientras hablaba con una persona que ella consideraba especial en aquel momento.

¿Por qué Daniela Tapia se fue sola?

Esa persona le dijo que soñaba con conocer las islas griegas, por lo que Tapia se dio a la tarea de averiguar un viaje a esos lugares. Las cosas con ese alguien no funcionaron y terminaron por alejarse. La cubana empezó a averiguar con amigas y personas cercanas si alguien se animaba a viajar con ella y, según contó, nadie podía, y por eso decidió hacerlo sola.

“Me dejé llevar, fluir (...) hay que dejar ser (...) las cosas a veces no son como uno quiere”, comentó antes de hacer un brindis con sus seguidores.

El vuelo, entonces, despegó desde Miami hacia Tel Aviv. Daniela llegó, finalmente, a Israel, en la madrugada del 7 de septiembre. La artista explicó que en Israel son siete horas más que en Colombia.

Para el momento, la participante de Masterchef Celebrity ha estado probando la gastronomía israelí, incluso, reveló que Jorge Rausch le dio consejos de restaurantes para conocer allí. La actriz comentó que estará compartiendo constantemente en sus redes lo que vaya viviendo durante su viaje soñado.