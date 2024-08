Daniela Ospina se desahogó contra las críticas por tener hijos de padres diferentes

Sorprendidos quedaron los seguidores de Daniela Ospina en horas recientes, luego de que la paisa de 31 años se desahogara a través de redes sociales contra un agresivo detractor que la atacó por Instagram.

¿Qué pasó con Daniela Ospina?

Con una captura de pantalla del perfil de un usuario identificado como Gonzalo Padin Alza, la hermana del arquero David Ospina dejó en evidencia el comentario que este hombre le dejó en una de sus publicaciones.

“Dos hijos, uno de cada padre ¡Y va por más! Vaya ejemplo”, se lee en la imagen, en la que el sujeto hace referencia a Gabriel Coronel y James Rodríguez, padres de Lorenzo y Salomé, hijos de la colombiana.

Y aunque este tipo de críticas son habituales, Daniela Ospina hizo públicas estas palabras porque, para su sorpresa, surgieron por parte de un hombre que se describe en su perfil como ‘coach en violencia de género’. Además, tiene un canal de YouTube en el cual aconseja a personas que sean víctimas de maltrato.

“No soy mucho de este tipo de cosas, pero cuando entro a su perfil dice ‘Coach violencia de género’. Aquí se les voy a dejar. Yo no te voy a bloquear, pero si voy a dejar aquí un alto ¡Basta del maltrato! Tengo dos hijos hermosos y maravillosos, y no me hace ni menos mujer ni mala madre que sean de padres diferentes, dos grandes hombres. Ahora te pregunto, ¿cuál es el ejemplo que tú estás dando?, porque el que yo le doy a mis hijos es lleno de muchos valores”, agregó en su publicación.

A pesar de que este hombre no eliminó su cuenta ni cambió su nombre de usuario, como suele suceder en esos casos, sí cambió la descripción que Daniela Ospina le cuestionó y todavía conserva sus videos contra el maltrato en YouTube.

