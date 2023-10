Daniela Ospina responde a quienes la critican por “tenerle a cada hijo un padre”

En mayo de este año, Daniela Ospina, pareja del actor Gabriel Coronel, emocionó a sus seguidores tras anunciar que iba a ser madre por segunda vez. A través de un video en su cuenta de Instagram, reveló que estaba embarazada y que Salomé, su hija con el futbolista colombiano James Rodríguez, iba a convertirse en hermana mayor.

Aunque el anuncio hizo que las redes sociales de la empresaria se llenaran de comentarios positivos, hubo quienes se dedicaron a escribir mensajes cuestionando a la también ex voleibolista por tener dos hijos de padres diferentes. Recientemente, de hecho, debido a un comentario de ese tipo, ella misma decidió hablar del tema e hizo un llamado al respeto para ella y su familia.

La persona que la cuestionó le preguntó que cómo hacía para darle ejemplo a su hija Salomé, sabiendo que había tenido dos embarazos de dos hombres distintos. “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en redes ‘porque son famosos’, es un poco complejo, suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre, y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los valores que les voy a inculcar, el amor, el tiempo y la dedicación, y seguiré siendo la misma mujer exitosa”, redactó ella.

La vida amorosa de Daniela Ospina

Es de recordar que la antioqueña estuvo en una relación de seis años con el jugador de fútbol colombiano James Rodríguez, con quien se casó en diciembre del 2010. La pareja, que anunció en el 2013 que estaba esperando a Salomé, se separó cuatro años más tarde. En el 2021, Daniela conoció a Gabriel Coronel, su actual pareja. En octubre de ese año iniciaron su noviazgo y en eel 2023 anunciaron que serían padres de Lorenzo.

¿Por qué terminaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

En una entrevista concedida al podcast del mexicano Jorge Serratos, la empresaria de 31 años aseguró que su relación con el futbolista oriundo de Cúcuta había terminado porque se habían dado cuenta que ya no podían estar juntos por el bienestar de ambos. Confesó, además, que le costó mucho asumir la popularidad y la fama, y que se sintió juzgada y criticada en muchas ocasiones.