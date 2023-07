Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, mostró sus estrías y le llovieron elogios

Daniela Ospina, quien se dio a conocer ante la opinión pública por su antigua relación con James Rodríguez, anunció hace varias semanas que está embarazada.

La deportista y empresaria está esperando un hijo de Gabriel Coronel, actor y bailarín venezolano con quien sostiene una relación que está próxima a cumplir dos años.

Desde que Daniela Ospina entregó la noticia, sus más curiosos seguidores se han mantenido al pendiente de cualquier detalle que ella misma comparta por medio de redes sociales.

Daniela Ospina presumió las estrías de su embarazo

Por medio de una serie de fotografías que la antioqueña publicó en su cuenta de Instagram, mostró sin filtros los efectos que esta nueva etapa ha dejado en su cuerpo.

Las imágenes fueron tomadas en la alfombra roja del Fashion Show Swimweek, evento de moda que se realizó en Miami y al cual asistió con Gabriel Coronel y Salomé, su hija con James Rodríguez.

En las instantáneas se ve a Daniela Ospina con un pantalón blanco, una blusa rosa de diseño animal print y un pequeño bolso del mismo color. Además, acompañó el atuendo con un cinturón dorado y unas sandalias.

Las reacciones a estas fotos no se hicieron esperar y fueron cientos de internautas los que elogiaron a Daniela Ospina por presumir su barriga de embarazada. Además, fue aplaudida por no temer a las críticas y mostrar su cuerpo al natural.

“Las marcas de ser mamá hay que portarlas con orgullo y sin pena alguna”, “a veces me desmotivo al ver los cambios en mi cuerpo, pero publicaciones como esta me ayudan mucho” y “gracias por demostrar que las mujeres reales no somos perfectas, como algunos piensan”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, celosa de Gabriel Coronel

Tiempo después de confirmar públicamente su relación con el artista venezolano, Ospina dio a conocer que para Salomé no fue fácil asimilar que un hombre diferente a su papá estaría ahora al lado de su madre. Incluso, admitió que la pequeña llegó a sentir celos de él.

“Para mí es muy importante la conexión o la relación que pueda tener ‘Salo’ con la pareja que yo esté. Todo ha sido muy natural, aunque mi hija siente celos. Es un ser humano, es una niña que siempre ha tenido su mamá para ella y no es que la deje de tener, pero pues sí empezamos a dar otros pasos diferentes”, comentó la hermana del futbolista David Ospina en aquella ocasión.

Desde entonces, Daniela Ospina no se ha vuelto a pronunciar al respecto, por lo que no se sabe si ya superaron el tema o este sentimiento persiste.