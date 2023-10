Daniela Ospina habló de su separación de James Rodríguez

En el 2017, el futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina anunciaron su separación. La pareja se casó en diciembre del 2010 y en el 2013 se convirtieron en padres de Salomé. Aunque eran una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento y el deporte, aceptaron que su matrimonio no iba más.

Seis años después del anuncio de su divorcio, Daniela Ospina, quien ahora se encuentra a la espera de su segundo hijo, el primero con el actor Gabriel Coronel, habló del motivo de su ruptura matrimonial. La exvoleibolista, que habló del tema en el podcast del mexicano Jorge Serratos, aseguró que uno de los factores fue haber decidido casarse tan joven.

¿Por qué se separaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

“Empiezo con el deporte, me empieza a ir supremamente bien y la vida me va cambiando. Conozco a un novio, nos casamos jóvenes, empezamos otra vida, dejó el voleibol atrás, me dedico a hacer una vida de pareja (...) Lo que hoy en día soy, lo agradezco, pero si me devuelvo, no era lo que yo quería hacer. Me ha costado mucho el tema de redes sociales. Me casé a los 18 años, vivía en Colombia en ese momento y fui a vivir a otro país. Cuando cumplí 18 años, el mismo día le dije a mi mamá: ‘Viajo para Argentina y me voy de la casa’”, señaló la exdeportista de 31 años.

Ospina, oriunda de Medellín, confesó, además, que manejar la fama le costó mucho cuando James Rodríguez comenzó a ser reconocido internacionalmente. En aquel momento, cuando el futbolista entró al Real Madrid, Daniela empezó a ser juzgada por parte de quienes seguían la carrera de su esposo. Reveló que varias personas la hicieron sentir mal por su apariencia física.

“Fue una ola de malos comentarios. Que parecía un travesti y la vida te cambia. No era lo que estaba buscando para mi vida: yo buscaba crecer, tener una familia linda, que nos fuera bien, con mi hija. Cuando llegan estos comentarios, la pasé muy mal, en silencio, muy sola y muy mal”, detalló.

Según señaló Daniela, en su momento, esa soledad también la sentía James. “Tuvimos la madurez, que no tuvimos para la relación, de ser buenos amigos, valorar lo que habíamos hecho el uno por el otro y tomar una decisión muy honesta de decir: En este momento no podemos”, reiteró.

En la actualidad, resaltó Daniela, tiene una relación cordial con el deportista, a quien respeta mucho. “Quedamos de muy buenos amigos y aún seguimos”, añadió.