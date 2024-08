Daniela Ospina expuso situación que le ha costado “dolor y lágrimas” a su hija Salomé

Daniela Ospina, reconocida por su carrera en el voleibol y su antigua relación con el futbolista James Rodríguez, ha compartido recientemente que su hija Salomé está enfrentando un cambio significativo que ha traído fuertes dificultades para la pequeña.

¿Qué pasó con la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó entre sus seguidores de Instagram, la también figura de redes sociales resolvió una duda sobre la forma en que se educa Salomé.

Fue entonces cuando Daniela Ospina contó que, luego de varios problemas, la niña de 11 años tuvo que dejar el colegio donde estuvo por varios años y ahora debe tomar sus clases desde casa. Este cambio, según ella, no ha sido fácil porque involucra una serie de ajustes tanto para Salomé como para la familia.

“Con respecto al tema de Salo no fue una decisión fácil, se tomó por situaciones personales y familiares, pensando en lo mejor para todos. Honestamente, ha sido bien complejo. No quiero contarles ni adelantarles nada, porque falta mucho camino para contar una historia”, expresó la ex de James Rodríguez.

A pesar de que Ospina no se animó a brindar mayores detalles sobre los problemas que tiene su hija, advirtió que se siente orgullosa “porque aun con lágrimas, dolor y sentimiento, lo ha sacado adelante de la mejor manera”. Además, Daniela dejó en evidencia que Gabriel Coronel, su esposo, ha estado apoyando a Salomé en sus clases virtuales.

“Pronto les voy a contar todo lo que está sucediendo en el cole con Salo”, concluyó Daniela Ospina.

La respuesta de Daniela Ospina a las críticas por tener hijos de padres diferentes

En semanas recientes, la paisa reveló la identidad de un hombre que se ha dedicado a criticarla por su antigua relación con James Rodríguez y su nuevo matrimonio con Gabriel Coronel, así como por haber tenido un hijo con cada uno.

“No soy mucho de este tipo de cosas, pero cuando entro a su perfil dice ‘coach violencia de género’. Aquí se les voy a dejar. Yo no te voy a bloquear, pero si voy a dejar aquí un alto ¡Basta del maltrato! Tengo dos hijos hermosos y maravillosos, y no me hace ni menos mujer ni mala madre que sean de padres diferentes, dos grandes hombres. Ahora te pregunto, ¿cuál es el ejemplo que tú estás dando?, porque el que yo le doy a mis hijos es lleno de muchos valores”, expresó Daniela Ospina.