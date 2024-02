Daniela Ospina es criticada por no lactar a su bebé de 3 meses: “qué mala”

El 11 de noviembre del año pasado, Daniela Ospina dio a luz a su segundo hijo, fruto de su amor con el actor Gabriel Coronel. En sus redes sociales anunció la noticia con el siguiente mensaje: “Lorenzo Coronel Ospina. Bienvenido, aquí estaremos para amarte”.

Desde entonces, la empresaria ha realizado muchas publicaciones en su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, presumiendo a su bebé y su familia. Una de las cosas que más disfruta la generadora de contenido es su faceta como madre, compartiendo tiempo con sus hijos Salomé y Lorenzo, y así lo evidencia en sus redes.

Constantemente, la empresaria publica contenido no solo de su vida privada, sino también de su área profesional y los proyectos de los que hace parte. No obstante, en varias ocasiones ha sido blanco de críticas por su aspecto físico, su relación sentimental, o cualquier otra cosa que no sea del agrado de sus seguidores.

¿Por qué Daniela Ospina dejó de lactar a su hijo?

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, Daniela reveló que ya no lacta a su bebé de tres meses. La confesión surgió luego que un usuario le escribiera: “¿aún toma seno?”.

Con una foto donde tiene a su bebé en brazos, la modelo respondió: “ya no toma senito, fueron meses maravillosos donde disfruté de haberlo logrado”. Muchos internautas la han criticado, afirmando que el bebé está muy pequeño para que le deje de dar seno: “qué mala”, “el bebé necesita tomar leche materna”, “ay no, por qué hizo eso”, son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Respuesta de Daniela Ospina

Debido a las críticas, la empresaria respondió en su cuenta de Instagram luego que un usuario le escribiera: “Dani cómo hiciste el proceso para que Lorenzo dejara el seno, yo no he podido”.

Con una contundente respuesta, Daniela invitó a sus seguidoras, quienes son madres, a tener empatía y no juzgar la vida y las decisiones de las demás: “este mensaje es para todas las que me envían un mensaje de, cómo hiciste, qué mala que lo hiciste, por qué lo hiciste, está muy chiquito... Recuerden que es muy fácil hablar, pero es bien difícil ponerse en los zapatos de otras personas, todos estamos lidiando nuestras propias batallas, algunas más grandes que otras, sé respetuosa y sobre todo tengamos empatía”.

Al final, agregó: “todas lo estamos haciendo bien, cada quien a su manera, más bien aplaudámonos de lo valientes que somos. Lo estás haciendo bien, mamita”.