Daniela Álvarez y la odisea que vivió con su prótesis: “no tengo mi pierna hoy”

Hace tres años, la exreina Daniela Álvarez vivió uno de los desafíos más grandes de su vida, la amputación de su pierna izquierda. Para sobrellevar este suceso, la presentadora usa una prótesis que le permite caminar, correr y tener una vida medianamente normal.

Te puede interesar: Yeferson Cossio y Jenn Muriel fueron vistos en el mismo restaurante ¡Aquí la foto!

¿Qué le pasó a Daniela con su prótesis?

Hace unas horas, la modelo contó, a través de sus historias de Instagram, que vivió un angustiante momento durante un viaje a Miami, cuando se dio cuenta que se le había quedado en Colombia el cargador de su prótesis.

“Esto fue a las 9 am. La prótesis vibra y pita cuando ya no tiene carga. Fui a buscar el cargador en la maleta y adivinen. Por primera vez se me había olvidado”, contó. Luego, aseguró que al percatarse de que no tenía su cargador se angustió, porque pensó que no podría volver a caminar durante el día.

“Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, escribió.

Te puede interesar: Alina Lozano antes y después de sus retoques estéticos. Así se ve su rostro

La también empresaria, manifestó que tras pasar horas desconsolada por la situación, su amigo, el influencer Ignacio González, apareció para ayudarla y prestarle un cargador.

Con mejor ánimo, Daniela encontró la solución a su problema y expresó su felicidad en redes sociales. “Y bueno. Ya aquí después de una hora de carga ya puedo volver a caminar. Me subió todos los ánimos”, aseguró.

Te puede interesar: Expresentadora de Caracol reemplazó a Elianis en ‘Lo sé todo’ ¿Quedará fija?