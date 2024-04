Daniela Álvarez transformó su apariencia con radical cambio de ‘look’: así quedó

Daniela Álvarez, la reconocida presentadora y exreina de belleza, sorprendió en horas recientes a su numerosa comunidad de seguidores en Instagram, tras mostrar el impresionante cambio al que se sometió con su nuevo corte de cabello.

Este fue el estilo que Daniela Álvarez dejó en el pasado. Fotografía por: E! Entertainment - Cortesía

El nuevo look de Daniela Álvarez

La antigua presentadora del Desafío The Box mostró a través de sus historias que, en esta ocasión, por una tendencia que actualmente lucen otras celebridades colombianas, como Andrea Valdiri.

Y es que la barranquillera de 35 años, quien tiene una relación amorosa con el actor Daniel Arenas, dejó atrás el cabello largo y ahora lo lucirá mucho más corto.

“Mis amores, buenos días. Para ‘Escuela Imparables’ decidí hacerme este look ¿Qué opinan?”, escribió Daniela Álvarez, quien también agregó una foto de cómo luce. La instantánea fue primer día de grabaciones del nuevo proyecto en el que participa.

Los elogios para la también modelo y cantante no se hicieron esperar. “Quedaste preciosa, mi Dani”, “no me gustaba ese corte, pero de verlas a todas como que me estoy animando” y “ahora el estilo de moda es el de Dora la Exploradora”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Qué es ‘Escuela Imparables’ nuevo programa que presentará Daniela Álvarez?

Se trata de concurso de televisión que estrenará su tercera temporada por el canal E! y del cual será presentadora. Este programa reúne a mujeres emprendedoras de América Latina que compiten por apoyo económico y logístico para materializar sus ideas.

“Es genial estar en el primer reality de empoderamiento femenino, abordando temas más académicos y relacionados con el sueño compartido por muchos: emprender. Estaremos rodeados de personas muy capacitadas en el tema, lo cual hace que la experiencia sea aún más emocionante”, expresó en charla con El Tiempo.

En cuanto a las grabaciones, Daniela Álvarez mencionó: “Tuvimos unos primeros días en Ciudad de México. Después, nos trasladamos a una zona espectacular llamada Valle de Bravo, que está aproximadamente a dos horas o hora y media de la capital. Allí fue donde se desarrolló la mayor parte de esta tercera edición de Escuela Imparables, en un entorno rodeado de naturaleza”.

Por ahora se desconoce la fecha de estreno de la nueva edición de Escuela Imparables, pero se espera que pronto sea anunciada.