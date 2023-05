Daniela Álvarez se mostró cantando: “después de 34 años decidí empezar”

Desde hace varios meses, la vida de la modelo y presentadora Daniela Álvarez ha sido tendencia por su relación con Daniel Arenas. La pareja se había mostrado muy enamorada a través de las redes sociales, pero de un momento a otro, dejaron de publicar cosas juntos, encendiendo las alarmas sobre una supuesta ruptura.

Daniela Álvarez. Fotografía por: Instagram

La última publicación que hay en el feed de Instagram de la modelo barranquillera donde aparece con Daniel, data del 9 de agosto del 2022. Por su parte, la del actor santandereano es del 25 de mayo de ese mismo año. Hace unas semanas la presentadora afirmó que siguen juntos, aunque muchos de sus seguidores aseguran que no es verdad. Por ahora, el presentador de Hoy día, de Telemundo, no se ha manifestado al respecto.

Daniela Álvarez está tomando clases de canto

El 31 de enero, Daniela sorprendió con su voz a sus 4,5 millones de seguidores al presentar su primer cover musical, que realizó junto a su fotógrafo y dos músicos. Aunque en ese momento se mostró muy nerviosa, la presentadora también demostró el gran sentimiento y todo el talento que tiene para el canto.

Ahora, volvió a cautivar con un nuevo video tomando clases de canto, con melodías dedicadas a Dios. Un hombre la acompaña en el piano, mientras ella interpreta la canción. “Dicen que quien canta canciones de Dios ‘ora dos veces’. Así que después de 34 años decidí empezar clases de canto. Estamos preparando ‘La bondad de Dios’... mientras les dejamos esta canción que hace parte del calentamiento de hoy”, escribió la exreina junto al video.

El video ha sido replicado por varias cuentas que siguen la vida de los famosos, y los comentarios no se han hecho esperar: “ello no está diciendo que tiene talento tampoco, dice que canta si saben leer dice que está tomando clases más no que ya canta”, “tiene el talento oculto”, “canta lindo, aunque se le escuche rarito”, “está en clases de canto porque efectivamente no canta. Pero hay potencial”, “canta lindo”.

¿Qué tipo de isquemia le dio a Daniela Álvarez?

En el 2020, durante la cuarentena, Daniela Álvarez vivió un angustiante momento de salud cuando tuvo que someterse a una cirugía para que le retiraran una masa en su abdomen; sin embargo, las cosas no salieron como esperaba porque en ese momento se le cerró la vena aorta y le produjo una isquemia que impidió que la sangre llegara a una de sus piernas, por lo que tuvieron que amputársela.

Desde entonces, la barranquillera ha tenido que someterse a una serie de terapias físicas para acoplar su prótesis y recuperar la movilidad de su otra pierna.