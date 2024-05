Daniela Álvarez reveló la táctica que la llevó a coronarse Señorita Colombia

Daniela Álvarez es un nombre que está en la memoria del público colombiano gracias a su inspiradora historia de vida y a su participación en el Desafío The Box, programa del que fue presentadora en 2022. Sin embargo, el rol bajo el que se dio a conocer fue en el de reina de belleza, pues en 2011 se coronó como Señorita Colombia.

Precisamente, fue por su experiencia en este tipo de certámenes que la barranquillera se animó a revelar uno de sus secretos mejor guardados.

Daniela Álvarez, exreina y presentadora de televisión. Fotografía por: Instagram @danielaalvareztv

La táctica infalible de Daniela Álvarez para convertirse en Señorita Colombia

Días antes de celebrarse la cuarta edición de Miss Universe Colombia, la exreina de belleza le contó a sus seguidores de redes sociales que hace 13 años, cuando recibió su título más importante como modelo, fue gracias a una técnica que sacó a la luz después de mucho tiempo.

“Cuando yo fui señorita Colombia, yo me acuerdo de que estaba al lado de 36 mujeres, igual de flacas, igual de altas, igual de bonitas, igual de todo. Cuando yo pensaba en el momento en el que dijeran “Señorita Atlántico”, yo tenía que encontrar la manera para poder resaltar en el grupo. (...) En ese momento, a mis 23 años, se me ocurrió algo que hoy en día todavía pongo en práctica. (...) Me hablaba a mí misma en mi cabeza y eso que hablaba lo iba a demostrar”, expresó Daniela Álvarez.

“Yo me decía: “Me veo divina, luzco espectacular, el pelo me brilla, la nalga cero celulitis está dura. (...) voy a sonreír y mis dientes están blancos”, yo literalmente me decía estas palabras y veía que la gente lo estaba percibiendo y entendiendo, era la bonita energía del momento. Lo mismo hice cuando me amputaron la pierna y empecé a salir. (...) Voy robótica, pero divina”, agregó la hoy presentadora de 36 años.

El programa con el que Daniela Álvarez volvió a la televisión

Se trata de Escuela Imparables, un concurso de televisión que estrenó su tercera temporada en febrero pasado por el canal E! y del cual fue presentadora.

Este programa reunió a mujeres emprendedoras de América Latina que compitieron por apoyo económico y logístico para materializar sus ideas.

“Es genial estar en el primer reality de empoderamiento femenino, abordando temas más académicos y relacionados con el sueño compartido por muchos: emprender. Estaremos rodeados de personas muy capacitadas en el tema, lo cual hace que la experiencia sea aún más emocionante”, expresó en charla con El Tiempo.

En cuanto a las grabaciones, Daniela Álvarez mencionó: “Tuvimos unos primeros días en Ciudad de México. Después, nos trasladamos a una zona espectacular llamada Valle de Bravo, que está aproximadamente a dos horas o hora y media de la capital. Allí fue donde se desarrolló la mayor parte de esta tercera edición de Escuela Imparables, en un entorno rodeado de naturaleza”.