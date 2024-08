Daniela Álvarez mostró su dolorosa terapia: “los dedos aun no se levantan”

En junio del 2020, cuando el mundo atravesaba una pandemia por causa del covid 19, la modelo y presentadora Daniela Álvarez vivía uno de los momentos más difíciles de su vida. A raíz de una isquemia, su pierna izquierda se vio afectada por lo que, desafortunadamente, tuvo que ser amputada.

Desde entonces, la exconductora del Desafío The Box ha mostrado a través de sus redes sociales todo el proceso que ha tenido que vivir para volver a caminar con prótesis y salvar su otra extremidad inferior, ya que también recibió algunas secuelas de la isquemia.

La barranquillera ha tenido que someterse a dolorosas terapias físicas para que su pie vuelva a recuperar la movilidad que tenía antes de la cirugía y aunque han pasado cuatro años, todavía no ha logrado el resultado que los médicos esperar; aun así, Daniela sigue luchando con fe y optimismo.

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

Recientemente, la también empresaria, quien se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia no solo en Colombia sino en varios países del mundo, publicó un video a través del perfil de Instagram de su fundación, donde muestra parte de sus terapias.

En el clip, se observa junto a un especialista, intentando darle movimiento a su pie derecho. De acuerdo con las expresiones de su rostro, esas terapias son bastante dolorosas.

“Las terapias físicas o fisioterapias nos exigen FUERZA MENTAL más que fuerza física. El dolor, la frustración y todas las emociones que se generan por algo que hemos perdido a causa de un accidente o por haber nacido con alguna patología, no son fáciles de manejar. Debemos aprender a soportar, y en la mayoría de las ocasiones, lo hacen nuestros familiares o cuidadores por nosotros. En medio de todo y sin saber qué día, cuando, en qué momento nuestro cuerpo va a reaccionar, nuestro objetivo es seguir perseverando hasta que algo suceda”, escribió en la descripción del post que ya cuenta con más de 3 mil likes.

No obstante, pese a todos los esfuerzos que ha realizado durante estos años, sus dedos no han recuperado el movimiento que deberían tener. Sin embargo, la modelo no pierde la fe.

“De tanta fuerza que hago (más mental que cualquier otra) a veces me dan ganas de vomitar... Los dedos aún no se levantan... Esto es la fisioterapia. Nunca rendirte, aunque te pidan un movimiento y no se esté viendo nada”, dijo.

Al final, aprovechó para exaltar el trabajo del cuerpo médico y de todos los especialistas que, junto con ella, han enfrentado ese doloroso proceso, pese a que no se vean los resultados: “Admiro a los fisioterapeutas, comparten con nosotros el sufrimiento, la tristeza y la felicidad. Y mientras tanto nos exigen hasta conseguirlo. Todo el tiempo dicen: ‘muy bien, excelente, esta estuvo mejor’ y uno en la mente se pregunta: ‘pero de qué me habla si no está pasando nada’. Y sí, al final algo pasa, a veces no lo que esperamos, pero PASA porque el esfuerzo, la disciplina e intentarlo las veces que sean necesarias, tiene su fruto. Y a ti que haces terapias, no te rindas. Nada se compara con la TREMENDA FELICIDAD QUE SENTIMOS CUANDO ALCANZAMOS UN OBJETIVO. ¡Vamos que sí se puede! 🙌🏼🙏 fe y esperanza”.