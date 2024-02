Daniela Álvarez le puso límite de tiempo a Daniel Arenas para casarse. ¿Cuánto?

La presentadora de televisión Daniela Álvarez no solo ha logrado convertirse en una de las principales figuras de la pantalla chica nacional, sino también en una voz de resiliencia. La exreina de belleza atravesó por varias dificultades de salud que la llevaron a perder una de sus piernas, por lo que es un fuerte apoyo, en redes sociales, para personas con su misma condición.

La amputación de una de sus extremidades inferiores hizo que la modelo comenzara a trabajar en pro de personas como ella, y a educar sus seguidores acerca de temas relacionados a su lesión. Recientemente, la barranquillera habló de sus planes a futuro en lo que respecta al matrimonio y a tener hijos. Es de destacar que la exconductora de El Desafío, programa de pruebas físicas del canal Caracol, tiene una estable relación con el actor colombiano Daniel Arenas.

¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas se van a casar?

En una entrevista con Eva Rey, la modelo de 35 años aseguro que siempre ha soñado con vestirse de novia y casarse con el amor de su vida. Así mismo, tiene claro cuántos hijos va a tener y bajo qué condiciones. “Mi sueño de casarme ha sido desde que tengo siete años, o sea, me parecía a Susanita la amiga de Mafalda, súper maternal, desde chiquita mi sueño es entrar a la iglesia, vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos, que sean hombre y niña. Literal, la tengo súper clara, ¿no?”, dijo la exreina de belleza entre risas.

En la conversación con la periodista española reveló que siempre, con Daniel, ha hablado de lo que busca en su anillo de compromiso, pues al ser una joya que va a usar toda su vida, espera que sea una pieza que le guste mucho. Le dijo al actor que no puede ser ‘tacaño’ con ello.

El anillo de compromiso de Daniela Álvarez

“Espero que sea algo especial (...) a él (Daniel) se la pongo difícil con el anillo, a mí me gustan mucho la joyas, y si algo siempre le he dicho es: ‘amor, o sea, el día que vaya a pasar eso, por favor, que mi anillo sea lo más lindo que haya visto, porque me lo quiero poner y que sea para toda la vida. No vayas a escatimar’”, añadió.

Según mencionó, espera que todo esto ocurra a mediano plazo, es decir, máximo en dos años. “Yo no sé cómo va a ser eso, pero espero que pronto”, concluyó.