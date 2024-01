Daniela Álvarez grabó canción y se estrenará como presentadora de este reality show

Daniela Álvarez está feliz por estos días gracias a un par de noticias que tienen que ver con su futuro profesional. Así lo comentó ella misma a través de unas publicaciones que hizo en sus diferentes redes sociales.

Te puede interesar: Sofía Vergara expuso la verdadera razón de su ruptura con Joe Manganiello

Daniela Álvarez también fue locutora de W Radio y presentadora de Noticias CM& Fotografía por: Instagram @danielaalvareztv

Daniela Álvarez se estrenó como cantante

En mayo de 2023, la barranquillera dio a conocer sus planes de debutar en la industria musical, más exactamente en el género góspel.

“Dicen que cantar a Dios es orar dos veces, así que después de tanto tiempo decidí empezar clases de canto y estamos preparando ‘La bondad de Dios’. Mientras tanto, les dejamos esta canción que hace parte del calentamiento de hoy”, expresó en aquella ocasión.

Siete meses después de aquel anuncio, Daniela Álvarez grabó su primera canción y el talento vocal que demostró en la pieza dejó a muchos con la boca abierta.

El tema que interpretó la antigua presentadora del Desafío The Box fue Perfume a tus pies, pero no lo hizo sola sino que estuvo acompañada de su prima Melissa, pues era un sueño que tenían ambas por cumplir.

“¡Que cada día de nuestra vida sea para amarte y adorarte! Gracias por tanto, Dios (...) Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones a Dios. Afortunadamente, no hay que ser cantantes para cantarle a Él, solo debemos hacerlo desde el corazón”, expresó Daniela Álvarez en el video que causó sensación entre sus amigos y seguidores.

“Cantas hermoso, no sabía que tenías ese gran talento”, “no esperaba tanto en tu primera canción, estoy realmente impresionada con esa voz”, “recibirás muchas bendiciones por dedicar ese don a nuestro Señor” y “espero que publiques tus temas en YouTube o Spotify para añadirlos a mi lista”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Daniela Álvarez será presentadora de este programa

Otro de los proyectos con los que la Señorita Colombia 2011 inicia el año es Escuela Imparables, concurso que estrenará su tercera temporada el 25 de enero por el canal E! y del cual será presentadora. Este programa reúne a mujeres emprendedoras de América Latina que compiten por apoyo económico y logístico para materializar sus ideas.

“Es genial estar en el primer reality de empoderamiento femenino, abordando temas más académicos y relacionados con el sueño compartido por muchos: emprender. Estaremos rodeados de personas muy capacitadas en el tema, lo cual hace que la experiencia sea aún más emocionante”, expresó en charla con El Tiempo.

Puedes leer también: ¡Sorprendente! Revelaron foto de Tatiana, la mamá del primer hijo de Rigoberto Urán

En cuanto a las grabaciones, Daniela Álvarez mencionó: “Tuvimos unos primeros días en Ciudad de México. Después, nos trasladamos a una zona espectacular llamada Valle de Bravo, que está aproximadamente a dos horas o hora y media de la capital. Allí fue donde se desarrolló la mayor parte de esta tercera edición de Escuela Imparables, en un entorno rodeado de naturaleza”.