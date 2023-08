Daniel Arenas y Jessica Cediel juntos. Esta es la razón: “me van a odiar”

Jessica Cediel es una de las presentadoras más queridas y comentadas del país. Lleva varios años viviendo en Estados Unidos, país donde ha logrado abrir camino en su carrera profesional, pero sin dejar su vínculo con su tierra natal.

Jessica Cediel Fotografía por: Instagram @jessicacedielnet

El año pasado hizo parte del programa La Descarga, de Caracol Televisión, donde compartió set junto a Carlos Calero presentando el reality show de música y convivencia. Después de eso, la bogotana regresó a Miami y ha estado enfocada en otros proyectos personales y laborales.

¿Por qué Jessica Cediel y Daniel Arenas estuvieron juntos en ‘Hoy Día’, de Telemundo?

Hace unas horas, la modelo realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 10,3 millones de seguidores y allí expresó que está muy feliz por una gran noticia que dio a conocer junto a Daniel Arenas y Penélope Menchaca durante una emisión del programa Hoy día, de Telemundo.

“GRACIAS DIOS POR UNA BENDICIÓN MÁS. Otra gran oportunidad de seguir trabajando a nivel internacional en la estación más importante de habla hispana de la televisión de los Estados Unidos 🇺🇸 @telemundo, con una súper producción, un gran elenco y un excelente equipo humano. Qué más puedo pedir. ¡Gracias vida. Estoy feliz!”, escribió en la descripción de una publicación que ya cuenta con más de 24 mil likes.

Jessica Cediel volverá a la televisión. Actuará en una telenovela

Además de presentadora, Cediel también se ha destacado como modelo y actriz. Esta última faceta la ha venido experimentando desde hace pocos años y de acuerdo con lo que ha dicho, le ha gustado mucho, por esa razón, ha buscado darse a conocer en diferentes producciones nacionales e internacionales como Betty en NY, Amar es madurar, No me echen ese muerto, Nadie sabe para quién trabaja, Todas para uno, entre otras.

Cediel fue invitada al programa Hoy Día, presentado por Daniel Arenas, para contar que volverá a la televisión, esta vez no como presentadora sino como actriz en la serie Vuelve a mí, de Telemundo, una de las cadena más importantes de televisión. “Estoy muy feliz, supremamente agradecida con la producción y con la cadena por la oportunidad, estoy emocionada. Dani sabrá más que yo, es la primera vez que estoy interpretando un papel de mala y me encanta porque es un papel que se aleja muchísimo de lo que es la Jessica Cediel que normalmente todo el mundo conoce con muchos desafíos, enseñanzas, pero el equipo es maravilloso, me he sentido muy bien, feliz y bendecida jugando a ser mala, me van a odiar, pero me van a amar también”, dijo muy emocionada.

Enseguida, se refirió a su personaje, que de acuerdo con lo que contó, es muy malo. “Mi personaje empezó pequeñito y me alargaron un poco más, me dieron muchas más escenas. Mi personaje se llama Celia y soy una mujer muy malvada, maquiavélica, calculadora, no tiene escrúpulos”.

En redes, sus seguidores le han dejado múltiples mensajes de felicitación: “bendiciones y muchos éxitos, te lo mereces”, “divina Jessica”, “éxitos y que viva Colombia con su talento”, “más que bendecida”.